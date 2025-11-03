»°É©½Å¹©¡¢8Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡ ¡ª 6¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÁºÇ½ª7¶è¤Ç»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤À©¤·¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ø¡Ú¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¡Û
¢£Âè62²ó¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¡Ê3Æü¡¢º´ÇìÃæ±ûÉÂ±¡Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡Áº´Çì»Ô²°Æâ±¿Æ°¹¾ìÆÃÀß¥³¡¼¥¹¡Áº´ÇìÃæ±ûÉÂ±¡Î¦¾å¶¥µ»¾ì 7¶è´Ö¡¦89.3km¡Ë
Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¡×¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢»°É©½Å¹©¤¬8Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤ò»Ï¤á¾å°Ì9¥Á¡¼¥à¤¬¸µÆü¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¸µÆü¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡É¤ÏÂè70²ó¤ËµÇ°Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¤Î¾å°Ì9¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢10°Ì°Ê²¼¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î1¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢9°Ì¤È¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤¬10Ê¬°ÊÆâ¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï½Ð¤º¡¢µÇ°ÏÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µ¤²¹13ÅÙ¡¢À²Å·¤ÎÃæ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î1¶è¡Ê12.8Ò¡Ë¤Ç½øÈ×¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÂÀîÅÅµ¡¡£°°²½À®¡¢À¾Å´¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤ÈÂ³¤¡¢10¥Á¡¼¥à¤Û¤É¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òºî¤Ã¤¿¡£10Ò¤òÄÌ²á¤·½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢¹õºêÇÅËá¡¢»°É©½Å¹©¤é6¥Á¡¼¥à¤Ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°°²½À®¤Î°æÀîÎ¶¿Í¡Ê25¡Ë¤¬ÃÙ¤ì»Ï¤á¤¿¡£»°É©½Å¹©¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç2¶è¤Î»³²¼°ìµ®¡Ê28¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£3ÉÃº¹¤Ç°ÂÀîÅÅµ¡¡¢5ÉÃº¹¤Ç¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤È¹õºêÇÅËá¡¢°°²½À®¤Ï¥È¥Ã¥×¤È16ÉÃº¹¤Î7°Ì¤Ç2¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
18.3km¤ÈºÇÄ¹¶è´Ö¤Î2¶è¡£»°É©½Å¹©¤Î»³²¼¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7ÒÉÕ¶á¤Ç°°²½À®¤ÎµµÅÄ¿Î°ìÏ©¡Ê24¡Ë¤¬16ÉÃº¹¤ò½Ì¤áÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ÀèÆ¬¤Ï»°É©½Å¹©¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¶å½£¡¢°°²½À®¤é9¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢º®Àï¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÈ×¤Ø¡£16Ò¼êÁ°¤Ç¹õºêÇÅËá¤ÎÊ¡Ã«ñ¥ÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬È´¤±½Ð¤·¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£3ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ËÀ¾Å´¡¢17ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ç¸Í¾åÅÅµ¡À½ºî½ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£
3¶è¡Ê11.1km¡Ë¤Ç¤Ï¹õºêÇÅËá¤ÎÅÄÂ¼Í§Í¤¡Ê26¡Ë¤¬²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢2°Ì¤Î°ÂÀîÅÅµ¡¤Ë25ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡£4¶è¡Ê6.6Ò¡Ë¤ÎS.¥¥×¥í¥Î¡Ê23¡Ë¤â¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢5¶è¡Ê15.5Ò¡Ë¤Î°æ¼êæÆÎ°¡Ê25¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£¹õºêÇÅËá¤Î°æ½Ð¤Ï½ªÈ×¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¼ºÂ®¡£21ÉÃº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2°Ì¡¦¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤ÎÅ·ÌîÀ¿Ìé¡Ê27¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¸å¤í¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤±¤¿¡£¾å¤êºä¤ÇÅ·Ìî¤¬°æ½Ð¤òÈ´¤¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤¬1°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£¹õºêÇÅËá¤Ï4ÉÃº¹¤Î2°Ì¡¢5ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¶å½£¡¢7ÉÃº¹¤Î4°Ì¤Ç»°É©½Å¹©¤¬Â³¤¤¤¿¡£
4¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿6¶è¡Ê11.1Ò¡Ë¡£½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ï¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢9ÒÉÕ¶á¤Ç»°É©½Å¹©¤Î¼é²°ÏÂ´õ¡Ê23¡Ë¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¹õºêÇÅËá¤ÎÅÄÂ¼Í§¿¡Ê24¡Ë¤âÂ³¤¡¢2¿Í¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼é²°¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÅÄÂ¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢»°É©½Å¹©¤¬¥È¥Ã¥×¤ÇºÇ½ª7¶è¤Ø¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£5ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¹õºêÇÅËá¡¢11ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ë¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢23ÉÃº¹¤Î4°Ì¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¶å½£¤¬Â³¤¯¡£
ºÇ½ª7¶è¡Ê13.9Ò¡Ë¡£½øÈ×¤Ï»°É©½Å¹©¤Î¾®ÎÓÂçÚð¡Ê23¡Ë¤¬·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢4ÒÉÕ¶á¤Ç2°Ì¡¦¹õºêÇÅËá¤ÎºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê30¡Ë¤¬¾®ÎÓ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤ÎÊ¡ËÜ¿¿Âç¡Ê28¡Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï3¿Í¤Ë¡£»Ä¤ê2Ò¤òÀÚ¤Ã¤¿¾å¤êºä¤Ç»°É©½Å¹©¤Î¾®ÎÓ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤¬¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ ·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡»°É©½Å¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö19Ê¬06ÉÃ¡¡
2°Ì¡¡¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö19Ê¬11ÉÃ
3°Ì¡¡¹õºêÇÅËá¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö19Ê¬16ÉÃ
4°Ì¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¶å½£¡¡4»þ´Ö20Ê¬59ÉÃ
5°Ì¡¡°ÂÀîÅÅµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö22Ê¬05ÉÃ
6°Ì¡¡À¾Å´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö22Ê¬26ÉÃ
7°Ì¡¡¤Ò¤é¤Þ¤ÄÉÂ±¡¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö22Ê¬58ÉÃ
8°Ì¡¡°°²½À®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4»þ´Ö23Ê¬37ÉÃ
9°Ì¡¡¸Í¾åÅÅµ¡À½ºî½ê¡¡¡¡4»þ´Ö30Ê¬50ÉÃ
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢
10°Ì¡¡°°²½À®B¡¡¡¡¡¡¡¡ 4»þ´Ö34Ê¬29ÉÃ
11°Ì¡¡¼Â¶ÈÃÄº®À®A¡¡ 4»þ´Ö38Ê¬56ÉÃ
12°Ì¡¡µþ¥»¥é¼¯»ùÅç¡¡¡¡ 4»þ´Ö47Ê¬42ÉÃ
¡ö¼Ì¿¿¤Ï»°É©½Å¹©¡¦¶áÆ£Î¼ÂÀÁª¼ê