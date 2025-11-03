大阪市内を光で彩る「大阪・光の饗宴２０２５」が３日夕刻に開幕する（１２月３１日まで）。午後５時から御堂筋・北浜３交差点付近のメインステージで「御堂筋イルミネーション」の開宴式が行われ、人気グループ「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」、タレント・ゆうちゃみらが点灯の瞬間を盛り上げる。

「―イルミネーション」は１５年には御堂筋が「最も多く街路樹にイルミネーションを施した通り」として世界記録に認定された、冬のなにわを光で包む名物行事。昨年から「Ｇｒｏｗ Ｌｉｇｈｔ―育てる光―」をコンセプトにし、今年度はミナミエリアに、パステルピンクにパープルを加えた５年ぶりの新色も。成熟した都市の姿を光で描き出すことで、先月１３日に閉幕した大阪・関西万博のレガシーを表現するという。

「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス」は、大阪市役所正面をＬＥＤで立体感ある３Ｄマッピングで飾り、すでに実施中の「イルミネーションファサード」（１２月３１日まで）や大阪市中央公会堂の壁面プロジェクションマッピング （１２月１４〜２５日・後５〜９時）などで光り輝く大阪の夜を演出する。