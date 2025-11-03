文化の日の11月3日、皇居で文化勲章の親授式が行われ、天皇陛下が受章者に勲章を授与されました。

【映像】皇居の宮殿での授与の様子

天皇陛下は皇居の宮殿で、元プロ野球選手の王貞治さん（85）やファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）、ノーベル化学賞に決まった北川進さん（74）ら8人に文化勲章を手渡されました。

大阪大学名誉教授の川島康生さん（95）が代表でお礼を伝えると、陛下は「長年努力を重ね、大きな業績を収め、文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」などとお祝いの言葉を述べられました。

「今アメリカで大谷くんや山本、佐々木がものすごく活躍して、野球が追い風だと思うんですね。文化勲章受章は私自身の背中も押してくれる。（Q．2日の試合観ましたか？）観ました。最後は流れがドジャースに変わった。アメリカでもいい試合と言われているけど、日本人にとっても素晴らしい試合だった」（王貞治さん＜85＞）

「ファッションのみならず、日本の文化を世界にという役目なので、これを機に仕事をしたい」（コシノジュンコさん＜86＞）

「歌舞伎の世界、伝統文化の世界に、なお一層力を注がなければいけないなと。先人たちが残して下さったものを大事に守りながら、それを今に通用するようにいかに守っていくかということが私たちの使命だと」（片岡仁左衛門さん＜81＞）

「科学というのは1人だけでやる学術じゃなくてチームワークなんですね。いろんな人と共同研究者と一緒にやって来たことを、国として見ていただいたということに対して非常に喜んでおります」（北川進さん＜74＞）

陛下は4日、皇后さまや愛子さま、秋篠宮ご夫妻や佳子さまらとともに受章者と懇談される予定です。（ANNニュース）