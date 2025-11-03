週明け３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１５０．３８ポイント（０．５８％）高の２６０５７．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６２．７２ポイント（０．６８％）高の９２３１．３０ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１３２１億４０万香港ドルに縮小している（１０月３１日前場は１４２２億９９３０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国経済の先行き不安がくすぶる中、当局は今年の成長率目標「５．０％前後」達成のため景気対策を強めるとの見方が改めて広がっている。１０月３１日に国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩが４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回った。ほか、前場に発表された民間集計のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業業ＰＭＩは５０．６と、予想（５０．７）以上に前月（５１．２）から低下している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が４．０％高、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．５％高、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ：８８３／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。ＡＩＡについては、７〜９月期の新契約価値が前年同期比で２７％増加したことが材料視されている。小米に関しては、電気自動車（ＥＶ）部門の月次統計で、１０月も好調を維持したことが好感された。

セクター別では、石油・石炭が高い。中国海洋石油のほか、中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）が２．７％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が５．０％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が３．４％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。

中国の銀行セクターもしっかり。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が３．１％高、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が２．３％高、中国銀行（３９８８／ＨＫ）が２．０％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．９％高で前場取引を終えた。

海運セクターも物色される。海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が４．１％高、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が３．５％高、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．４％高、東方海外（３１６／ＨＫ）が１．７％高と値を上げた。

半面、半導体セクターは安い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）と蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）がそろって４．４％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が４．１％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は０．２％逆行安している。

産金・非鉄セクターもさえない。紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）と中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）がそろって３．２％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１．９％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．９％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．１％安、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が２．７％安で引けた。産金株は金相場の下落が逆風となっている。中国政府が一部の宝飾品業者にこれまで適用していた金製品販売の税優遇措置を撤廃したことを受け、世界有数の金製品販売市場で需要が減少すると危惧されている。

本土マーケットは３日ぶり小反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．０５％高の３９５６．７２ポイントで前場の取引を終了した。エネルギーが高い。銀行、公益、運輸、消費の一角なども買われた。半面、素材は安い。自動車、不動産、ハイテクの一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）