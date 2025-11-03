タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が1、2日の両日、千葉県・LaLa arena TOKYO−BAYで全国ツアーの千葉公演を行った。

1、2日に開催された千葉公演では、2日間で約2万2000人を前にアンコールも含め両日27曲を披露。佐々木舞香がボブへアにイメージチェンジして登場し、SNSでも話題となって盛り上がりをみせた。

また、各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、1日は野口衣織がセンターを務めた楽曲「君と私の歌」、2日はイコラブの甘くて危うい恋を描いたラブソング「ラストノートしか知らない」を齋藤樹愛羅ソロバージョンでパフォーマンスするなど、各公演ならでの演出で会場を大いに沸かせた。

現在開催中の＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」は、9月に広島県・広島サンプラザホールでスタートし、12月23、24日の大阪府・大阪城ホール公演まででグループ史上最大動員数となる15万人の動員を予定しているが、全公演のチケットが既に完売。年末に向けて音楽番組にも出演が期待され、ますます勢いが加速する＝LOVEに今後も大注目だ。