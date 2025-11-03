¡ÖÎÁ¶â¤Ï°Â¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×à°Û¶õ´ÖáÉô²°¤Ë½ÉÇñ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤À¤È¥»¡¼¥ÖÉô²°¡×
¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë!?¶Ã¤¤Î¾ì½ê¤Ë½ÉÇñ
¡¡¸µAKB48¤ÎÊ¿Åè²Æ³¤¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÇàÆæ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÉô²°á¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÉô²°¥¬¥Á¤Ç¤³¤³¤Ê¤Î?¡×¤ÈÊ¿Åè¤Ï¡Ö317¹æ¼¼¡×¤Î¥ë¡¼¥à¥¡¼¤ò¼ê¤ËÉô²°¤òÃµ¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ï²¼¤Ë¤Ï¡Ö317¡×¤ÎÉô²°ÈÖ¹æ¤ÎÉ½µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤È¡¢³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤È¡Ö317¡×¤ÎÈâ¤¬ÅÐ¾ì¡£°ìÉô²°¤À¤±à°Û¶õ´Öá¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤À¤È¥»¡¼¥Ö¤¹¤ëÉô²°¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¸µ¡¹ÊªÃÖÉô²°¤È¤«¡©¡©¡×¡ÖÎÁ¶â¤Ï°Â¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìà¥Û¥é¡¼ÃÌµÁá¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£