¡Ö¤¨¤Ã!²¿¤Ç¡Á?¡×­àÌÜÎÏ¶¯¤¹¤®¥¢¥Ê­á9Ç¯ÌÜ­à¤¦¤ë¤¦¤ë­áÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼ÆÅÄ°¤Ìï(X@_shibata_aya¤è¤ê)

¡¡­àABEMA¤Î´é­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÌÜÎÏ¤¬É¾È½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î­àÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öº£Æü¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Ìó9Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ABEMA¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¡×¤¬10·î24Æü¤Ç½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¼ÆÅÄ°¤Ìï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£

¡¡ÈÖÁÈºÇ¸å¤Î°§»¢¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ù¥Ò¥ë¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï¼«Ëý¤ÎÂç¤­¤ÊÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¡¢³ä¤È¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥Ò¥ë¡£
²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤º¢¤«¤é¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡¡ÈÖÁÈ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²¸¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ê°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë­àÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î°§»¢¤ËÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª²¿¤Ç¡Á¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´é¤âÀ¼¤â¥Ï¥Ã¥­¥ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¶¯¤¤¡×¡Ö°¤Ìï¤Á¤ã¤óµï¤Æ¤³¤½ÈÖÁÈ¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¥¢¥Ù¥Þ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö°¤Ìï¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËè²ó¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£

¡¡¼ÆÅÄ¤Ï2016Ç¯8·îËö¤Ë6Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿SKE48¤òÂ´¶È¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖABEMA Prime¡×¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂç¤­¤ÊÆ·¡ªÌÜ¤«¤é¥Ó¡¼¥à¡ª¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÜÎÏ¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£