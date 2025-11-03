タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。キャリアコンサルタント国家試験を受験したことを報告しました。



【写真を見る】【 鈴木奈々 】 キャリアコンサルタント国家試験に挑戦 「大人になって学ぶって楽しい」





投稿では「今日はキャリアコンサルタント国家試験を受けてきました！久しぶりの試験にドキドキしました！」と試験に臨んだ心境を綴っています。







鈴木さんは投稿に添えた写真で、木陰の公園でピンク色の「キャリア コンサルタント トリセツ」と書かれた冊子を掲げる姿を公開。白いヤンキースのキャップとサングラス、黒いドジャースのニットに白いTシャツ、水色のデニムというカジュアルな服装で、試験を終えた安堵の表情を見せています。







「無事に終わって一安心です」とコメントした鈴木さんは、「温かい鍋を食べてゆっくり休みたいと思います」と試験後の予定も明かしました。







また、投稿には「#大人になって学ぶって楽しい」「#キャリアコンサルタント」「#国家試験」などのハッシュタグも添えられており、新たな学びに挑戦する姿勢を示しています。



【担当：芸能情報ステーション】