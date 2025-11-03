演歌歌手の天童よしみ（71）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。人気歌手に憧れるあまり、驚きの行動に出たことを明かした。

歌手の沢田研二の大ファンだという天童。黒柳からのリクエストに応え、「時の過ぎゆくままに」を一節披露すると、黒柳は「ちょっと聞いたことがあるけど、アナタがお歌いになると全然違う曲に聞こえるわね。面白い。もうちょっと歌っていただけます？」と感激した。

天童は「昔からザ・タイガースにいらっしゃるジュリーが大好きで」と告白。「どうしてもお会いしたくて、ザ・タイガース再結成の時にお会いすることができて。お話もひと言二言、握手したままずーっと離さなかったのは私です。うれしかったです」と振り返った。

そして黒柳が「歯医者さんにいらっしゃって、沢田研二さんと同じような歯にしてくださいってお願いしたんですって？」と驚くと、天童は「前歯が、ジュリーはちょっとキュッと2本引っ込んでる。だから歯医者さんに聞いてみたほうがいいかなと思って」と回想。「“できません”って言われました。即答でした。したかったです」と悔しがったが、黒柳は「ホントにファンですね。面白い」と笑っていた。