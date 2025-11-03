【ワシントン＝田中宏幸、北京＝照沼亮介】米ホワイトハウスは１日、先月３０日に韓国で行われた米中首脳会談の合意内容をまとめた文書「ファクトシート」を公表した。

文書によると、中国側の対応として、１０月９日に発表したレアアース（希土類）に関する広範囲の輸出規制や関連措置を「全世界的に実施を停止する」としている。

中国が半導体材料となるガリウムやゲルマニウムなどの輸出許可を出すほか、合成麻薬フェンタニルの米国流入を止めるために重要な措置を講じることも合意事項として盛り込まれた。オランダに本社を置く中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」からの出荷再開を確実に行うとともに、米国企業を対象に行ってきた独占禁止法や反ダンピングを含む各種の調査を終了するとした。さらに中国は輸入を停止していた米国産大豆など農産物の購入を再開する。まず２か月間で１２００万トンの米国産大豆を購入し、２０２８年までの３年間で毎年少なくとも２５００万トンずつ購入する。

一方、米国側は、フェンタニル流入を理由に課してきた計２０％の対中追加関税を、今月１０日から１０％に引き下げる。トランプ大統領が中国によるレアアース規制の対抗措置として発動を示唆していた１００％の追加関税も実施しない。

中国企業への事実上の禁輸措置となる「エンティティーリスト」の対象を子会社に拡大した措置や、中国船の寄港に対する追加の港湾使用料も１０日から１年間凍結する。

先月３０日の首脳会談で双方が規制や関税の先送りで合意し、米中摩擦はひとまず緩和の方向となった。ホワイトハウスはファクトシートで「米国の労働者と農家、家族を最優先に据えた大きな勝利だ」と強調した。

中国側は首脳会談の合意に関し、商務省報道官が１０月３０日の定例記者会見で一部を説明したものの、２日時点で正式な文書は発表していない。