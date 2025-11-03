お見送り芸人しんいち、ダウンタウン復帰で松本人志に愛叫ぶ「大好きな人です！」 共演を熱望
お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが3日、都内で行われた書籍『嫌われ者って金になる！』の取材会に登壇。新配信サービス『DOWNTOWN＋』で先日復帰したダウンタウンの松本人志への思いを明かした。
【写真】サングラス姿で登場し笑いを誘ったお見送り芸人しんいち
ダウンタウンの復帰について聞かれると、しんいちは「どっちで行こうかな…」と一瞬悩みつつ、「正直に行くと、僕はやっぱりまっちゃん好きなんですよ。元気な姿を画面越しに見てやっぱりワクワクしましたね」と本音を吐露。新配信サービス『DOWNTOWN＋』には入会して見ているとし、「シソンヌの長谷川さんが松本さんとしゃべってるんですけど、あそこに出たいな〜と思いました」と羨望のまなざし。「あと水ダウでしんいちおもろないなって言われたいんですよ」とかつてのやりとりにも思いを馳せた。
また、「1回だけご飯に連れて行ってもらって」と明かし、「その日たまたまR-1グランプリの優勝した次の年に、俺がこれから仕事なくなるんかなって思ったら、松本さんにこの前のVTRめっちゃおもしろかったなって言ってもらった」と、自身の苦しい時期に救ってもらったと振り返り、改めて「一緒に仕事したいし、出たいです。大好きな人です！」と愛を叫んだ。
本書は、炎上芸人、クズ芸人として独自のポジションを築き上げたお見送り芸人しんいちが、芸能界での生き残り方や人間関係の構築術8、精神安定のためのテクニックなどを惜しみなく綴った1冊。誹謗中傷んい負けないメンタル術や、先輩芸人との距離の縮め方、ずるをしながら生きる処世術など、実体験に基づいた実用的なノウハウが詰まっている。
