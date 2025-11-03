【レポート】芳根京子と髙橋海人の表現力を原作者が褒め称える！『君の顔では泣けない』舞台挨拶

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳根京子と高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が初共演する映画『君の顔では泣けない』。本作の監督である坂下雄一郎と、原作者の君嶋彼方が11月2日に開催された第38回東京国際映画祭上映後舞台挨拶に登場した。

「現場で興奮しながら見ていたのを覚えています」（坂下雄一郎監督）

映画を見終えたばかりの観客の大きな拍手に迎えられた坂下監督と君嶋先生。本作の原作は君嶋先生にとって2021年9月に刊行されたデビュー小説だが、自身の小説が映画化され、国際映画祭の場で上映されることについて「まず、映画化されるというのは驚きのひと言です。小説家になったときに夢がいくつかありまして、賞を獲るとか、ものすごく売れるといったことなんですが、そのひとつに『映像化』というのがありまして、それがこんなに早く叶うとは思わなかったという驚きと喜びが大きかったです。映画祭での上映に関しては、映画そのものの力だと思っています。作っていただいた監督をはじめとするスタッフの方々、キャストの皆さまの力だと思いますので、本当に『おめでとうございます』のひと言です」と語った。

坂下監督は、君嶋先生の小説を映画化する上で大切にしたことについて「最初に原作を読んで、どのように映画化するかという企画案をつくって出版社さんに説明する機会があったのですが、その時に、2人の恋愛の話にはしないということ、“入れ替わり”の話だとコメディになりがちですが、大げさな身振り手振りで中身の人格を大げさに言ってみるようなコメディ作品にはしないつもりです、ということを伝えました」と明かす。この2点は君嶋先生も、映像化するにあたって、そうしてほしいと考えていたポイントだったそうだが「それをお伝えした時に監督の方からも『もちろんわかっています』と言っていただけましたし、実際に映画を見たら、それを忠実に守っていただいていて、本当に真摯に原作に向き合って映像化していただいたことが伝わる作品だなと思いました」と語り、坂下監督への感謝と信頼を感じさせた。

映画化された作品を見て、特に気に入ったシーンや印象的だったシーンを尋ねると、君嶋先生は、陸（芳根京子）がまなみ（高橋海人）と仲たがいして、部屋から出て行き鍵を閉めるというシーンに言及。この描写は、幼少期の陸と母親のシーンとオーバーラップしており、小説にも同じような描写があるが「映画になると、よりハッキリわかるようになっていて、原作の意図をちゃんと読み取ってくださって、さらに素晴らしいシーンとして昇華してくださったのを感じるシーンでした」と絶賛。坂下監督はこのシーンについて「“鍵を閉める”というシーンで、関係性を拒絶したり、関係性がなくなってしまうという意味を描けると思いました。それを繰り返すというのは、映画では反復という手法なんですが、そうすることでそのニュアンスを出そうということは原作を読んだ時から決めていました」と明かした。

さらに、トークでは俳優陣の演技の素晴らしさについても言及。“入れ替わり”作品は特に、俳優陣の演技力が作品のクオリティに大きく関係するが、坂下監督は高橋の印象深いシーンとして「高橋さんが『俺の顔で情けなく泣かないでくれる？』と言われた後、『戻りたくないわけないでしょ』って言うシーンで、（セリフを）つっかえて噛んでいるんです。今回の撮影で、高橋さんが噛むことはほとんどなかったんですが、あの瞬間だけ出てきて、それを言い直す言い方がまた、そのまま言うだけではない、その場のリアリティを感じて、現場で興奮しながら見ていたのを覚えています」と高橋の芝居の“生々しさ”の魅力を語る。

一方、君嶋先生はトーク序盤でも語られたように「男女が入れ替わることによる（過剰な）コメディっぽさが自分の中で心配事項だった」と明かしつつ「2人が、それを完全に排してないけど大げさに表現はしないという、絶妙なバランスを保って演技されているのを感じました」と芳根と高橋の表現力を手放しで褒め称える。そして「かなり難しそうに見えたんですが、どういう演技指導をされたのか気になりました」と監督に質問。坂下監督は「僕はほとんど（演技指導を）していなくて、リハーサルを何日かやっていただけでした。ご本人のインタビューなどを見ると悩まれたということをおっしゃっていましたが、現場のスタッフ側から見ると、完成形に近いものがリハーサル初日から出ていて、あとは微調整くらいの感じだったので、こちらからすると達者な方に来てもらえてよかったなという感じでした」と改めて芳根と高橋の理解力と演技力の高さへの感謝を口にした。

最後に、坂下監督が「映画を気に入っていただけたら、うれしいです。本日はありがとうございました」と、君嶋先生が「この原作をこんなに素晴らしい映画にしていただいて、スタッフ、キャストの皆さんには深い感謝を申し上げたいと思います。映画を観て、少しでも原作を気になった方は読んでいただければうれしいです。ちょっと違った視点が原作では読めると思いますので、お手に取っていただけるとうれしいです」と話し、舞台挨拶は終了した。

■映画情報

『君の顔では泣けない』

11月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

出演：芳根京子 高橋海人

西川愛莉 武市尚士

中沢元紀 林裕太／石川瑠華 前野朋哉／前原滉 ふせえり

大塚寧々 赤堀雅秋 片岡礼子 山中崇

原作：君嶋彼方『君の顔では泣けない』（角川文庫／KADOKAWA 刊）

監督・脚本：坂下雄一郎

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

(C)2025「君の顔では泣けない」製作委員会

■関連リンク

『君の顔では泣けない』作品サイト

https://happinet-phantom.com/kiminake/