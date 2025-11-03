【YAMAHA FG250S】（愛知県 うし 17歳）

話の始まりは、私が5歳の頃。私が某アンパンマンギターの話をした際、父が思い出したように引っ張り出してきたのがきっかけでした。

それからしばらく経ち、私が16歳になる頃。もとから入っていた演劇部との兼部先を探していた私は、友人の紹介でフォークソング部(フォークとは名ばかりで、ロックからボカロまで好きな曲をアコギでかき鳴らす部)に入部することに。

しばらくは部活で貸し出されるギター(モーリスだったかな)を弾いていましたが、「やはり自分の一本が欲しいなぁ」ということでこのギターを思い出し、父に話したところ、なんと譲ってもらえることに！

どうやら父が高校生の頃に4〜5万で買ったものらしく、よく思い出話をしてくれます。「当時のギター部の先輩に弾かせたら、『これは良いギターだ、大事にしろ』と言われた。45年たってもネックが反らないのはその証拠」とは父の談。

貰ってしばらくはこいつでアルフィーやメタリカ、キッス等を弾き、部のライブでも色々な曲を演奏したものですが、今年7月にエレキを入手してからは半々くらいの割合で弾いています。

部活や後輩のギターを借りてみるとジャガジャガとした音が多いのですが、こいつは比較的柔らかい音が鳴るため、セッションしてみるとかなり楽しかったりします。

(今年7月に買った、バスカーズのレスポールタイプもまた紹介してぇなぁ…)

ヤマハのFGはいいギターですよね。私も初めて手にしたのは、1970年代の姉貴のお下がりのYAMAHA FG-120でした。いっちゃん安いやつ。それに比べればFG-250なんてその倍以上の価格だしバインディングは白いし、ペグもグルーバーみたいなルックスだったし、ネックにもバインディングがあって高級感があったよなあ。エントリーモデルとはいえ、1980年代のベージュラベルFGもコスパ抜群の高品質アコギだと思います。親子で伝承していくいい話。よくできた楽器は人間よりも長生きですからね。（BARKS 烏丸哲也）

