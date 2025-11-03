お笑いタレント、にしおかすみこ（50）が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。ドジャース山本由伸投手の発した言葉が流行語になると予測した。

MLBワールドシリーズ（WS）で3勝してMVPに輝いた山本が、第2戦で完投勝利をした直後のX（旧ツイッター）世界トレンドで、漢字で「山本由伸」が1位、アルファベット表記の「yamamoto」が2位に入っていた。

そして3戦目の延長18回の激闘でサヨナラ本塁打を放ったフリーマンは試合後の会見で2日前に9回完投していた山本がブルペンで投球練習をしていたことを見ていて「この男を出させてはいけない」と発言していたことを明かしていた。

MC恵俊彰から「にしおかさん、いかがですか」と問われて「なんか余裕で勝つ、ってよりかはドキドキして『あっ、負けちゃうの？』ってそういうのがすごくあった気がして、SNSのトレンドとか見ると、山本さんの昔言った『負ける気がしない』っていうのがトレンドに入っていたりとか、あれが今年の流行語大賞かな、とか。昨日の記者会見で『気付いたらマウンドにいた』って…たとえば『気付いたらひるおびにいた』みたいな、そういう使い方で、流行るかなとかね、そっちも楽しみにしてます」と早くも新語・流行語大賞に山本由伸語録が入るのではないかと大胆な予測をしていた。