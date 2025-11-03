昨年１１月１２日に亡くなったＩＷＡジャパンプロレス社長の浅野起洲さん（本名・浅野金六＝享年７２）の一周忌追悼興行が、１４日に東京スクエア・イン・板橋で開催されることになった。浅野さんの遺志を継承したＩＷＡタイランドの日本初進出大会として行われる。

開催に当たって同団体のプミ代表は「私が敬愛するミスター浅野の１周忌追悼大会が、ＩＷＡタイランドの日本初大会となることを心よりうれしく思います。天国のミスター浅野が微笑んで手を叩いてくれるような大会にしたい」と語っている。

究極のインディ団体と呼ばれたＩＷＡらしく参加選手も多彩。タイからは、微笑み天使モノモスら全５選手が参戦。シンガポール、フィリピンの選手も来日が決まっている。



日本の団体からもエル・ファンタズモ（新日本プロレス）、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（ＤＤＴ）、井上雅央（フリー）、東京女子プロレスからは山下実優、原宿ぽむ、鳥喰かやら豪華なメンバーが集結。すでに前売り券２５０枚が完売したという。

全６試合で、注目カードではＩＷＡ世界タッグ王座３ＷＡＹマッチで、王者のアンドリュー・タン（シンガポール）、ジェイク・デ・レオン（フィリピン）組に、山下実優、鳥喰かや、河童小僧＆河童小僧ジュニア（ＩＷＡジャパン）が挑戦する。

ＩＷＡでＵＭＡ軍団を率いるハル・ミヤコ女史は「ミスター浅野の魂を継承できるよう、滝に打たれてきました。ＩＷＡジャパン、そしてＵＭＡ軍団、新宿２丁目劇場はは永久に不滅よ！」と天国の浅野社長に捧げるべく、大会の成功に闘志を燃やしていた。