米大リーグのワールドシリーズは、３勝３敗で迎えた第７戦で、延長１１回の接戦を制したドジャースが球団史上初となる２年連続のワールドシリーズ制覇を果たした。第３戦の延長１８回、第７戦の延長１１回という接戦を落としたブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶりの頂点を逃した。

ドジャースには大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と３人の日本人選手が所属。ワールドシリーズでも大谷は二刀流で躍動し、山本はシリーズＭＶＰに輝く大車輪の働きを見せ、朗希も慣れないブルペンでチームの力になった。日本人トリオの活躍はチームに欠かせないもので、支えるスタッフにも日本人は多く、ロバーツ監督も沖縄生まれで母。栄子さんは日本人だ。

かつて川崎宗則、青木宣親、山口俊、菊池雄星らがプレーしたブルージェイズだが、今季は日本人選手が不在。２３年オフに大谷、２４年オフに朗希の獲得に動いたとされるが、入団とはならなかった。そんなブ軍だが、３２年ぶりのワールドシリーズ進出の裏には２人の日本人の支えがあった。

１人は２４年まで日本ハムでプレーしていた加藤豪将氏（３１）。データ分析やリポート作りなどの運営補佐を務めて、陰ながらチームを支えている。試合前には練習着でグラウンドに出て練習をサポートして走り回り、試合中、試合後はデータ分析などの側面からチームに貢献してきた。

加藤氏は試合後に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し、「２０２５年シーズンが終わりました。就任１年目の自分の意見を信じてくれた選手やコーチに心から感謝しています。最高の仲間と過ごした、かけがえのないシーズンでした。日本から応援してくださった皆さんにとっても、忘れられないＷｏｒｌｄ Ｓｅｒｉｅｓになっていたら嬉しいです。Ｄｏｄｇｅｒｓおめでとうございます！」と胸の内をつづった。

もう１人は今季からチームに加わった管理栄養士の讃井（さぬい）友香さん（３１）。２０２２年からブ軍傘下のマイナーに所属し、１Ａバンクーバー、３Ａバファローを経て４年目でメジャー入りし、栄養面からチームをサポートしている。米オハイオ州生まれ。オハイオ州立大を経て、コロラド大コロラドスプリングス校の大学院で栄養学を学び、東京五輪で正式種目に採用された７人制ラグビーの米国代表チームのサポートにも携わった。延長１８回の死闘となった敵地での第３戦では、栄養補給のためにフルーツを用意。シュナイダー監督も「栄養士のユカがグレードジョブだった。ワールドシリーズではいいものが手に入る」とうれしそうに明かして感謝していた。

讃井さんも試合後に自身のインスタグラムを更新して「最後の最後で悔しい結果になったけど、転んでも何度でも立ち上がる、パワーオブフレンドシップ（友情の力）でワールドシリーズという舞台に立てたこの強いチームの一員になれた事を一生誇りに思います。ブルージェイズは『ドジャースに負けたチーム』ではなくて『誰もが期待してなかったのにリーグ１位突破でワールドシリーズに出場して最後の最後まで粘り強く戦ったチーム』と覚えていただけると嬉しいです！ たくさんの応援とメッセージ、ありがとうございました 短い期間になりますが身体と心を休めて来年に向けてオフシーズンを満喫したいと思います」とつづった。

第７戦は９回１死まで４―３と１点をリードしていたブルージェイズ。３２年ぶりの歓喜までもあと２アウトだった。昨季もワールドシリーズ制覇をしたドジャースに対し、ブルージェイズは昨季借金１４で地区最下位。たった１年でチームを立て直した裏には、今季から加入した２人の日本人スタッフの存在があったようだ。