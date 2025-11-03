店員の入れ忘れで「付属品がない！」車で1時間かけて買いに行ったのに──店員の『ぶっきらぼうな対応』

買い物に行った際、店員さんのミスでお会計や商品の不備がある……そんな経験は、誰にでも一度はあるのではないでしょうか。

ただ、店員さんが丁寧に謝罪してくれれば、「仕方ないか」と気持ちを収められる人も多いと思います。

今回は、車で1時間のショッピングモールに行ったところ、“店員さんの対応”で不快な思いをした筆者の知人・Wさんの体験をご紹介します。

購入した服に付属品がなく、電話で郵送してほしいとお願いしたら…

店側のミスにもかかわらず、お客さんに横柄な態度を取ってしまった店員さんの対応は、やはり良くなかったかもしれません。

それでも、Wさんの丁寧な受け答えと店長さんの真摯な対応が功を奏し、トラブルは穏やかに解決へと至りました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

大学卒業後に同人作家や接客業、医療事務などさまざまな職業を経験。多くの人と出会う中で、なぜか面白い話が集まってくるため、それを活かすべくライターに転向。現代社会を生きる女性たちの悩みに寄り添う記事を執筆。