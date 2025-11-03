40代の顔立ちの変化を逆手にとって垢抜ける！魅力を引き出すメイクのルール

こんにちは、40代の美容ライター古賀令奈です。40代になると肌や目元のくすみ、クマなどで顔が暗くなりがちです。お悩みをカバーしようとしてメイクが濃くなったり、逆に老けて見えたりすることも珍しくありません。そこで今回は、40代の顔立ちの変化を逆手に取るメイクをご提案します。

クマは隠すよりごまかす！チークとの合わせ技で若々しい目元に

年齢を重ねるごとに目立っていくクマにお悩みではありませんか。

頑固なクマを隠そうとするとベースメイクが厚塗りになりやすく、老けて見えたり崩れやすくなったりする原因に。

無理に隠すよりもごまかしたほうがナチュラルに仕上がり、メイク崩れも気になりにくくなります。クマを自然にごまかしたいときは、チークの出番です。

白みがかったピンク系のチークを塗るだけで影の印象が和らぎ、明るく血色感のある目元を演出できます。

使用したアイテムは、デイジードール「パウダー ブラッシュ ブルーム」04 アドケナローズ（税込1,650円）。

薄づきの白みがかったローズピンクで、血色感と涼しさを感じさせるカラーです。

レッド・ブルーの偏向パールが配合されており、繊細な輝きも与えます。

暗くなりがちな肌にシェーディングは不要！部分トーンアップでメリハリ顔に

くすみを自然な陰影と考えると、その影はシェーディング効果を期待できるといえます。ファンデーションはフェイスラインを避けて薄く塗り、肌の色をあえてあまり調整しないように留めましょう。

小鼻のキワと口角には明るめのコンシーラーを塗ることで、下がりがちな肌を引き上げて見せる効果が狙えます。

さらに、鼻筋や頬の高い位置にはハイライトを塗れば、立体感がアップ。シェーディングで影を増やさなくても、メリハリのついた表情に仕上げられます。

使用したコンシーラーは、tfit「カバーアッププロコンシーラー」01 ニュートラル（税込1,650円）。

優れたカバー力を誇り、アプリでフィルター加工したような粗のない肌を演出するコンシーラーです。密着力も高く、ヨレも気になりにくいため重宝します。

ハイライトは、マナラ「ツヤパウダー」クリアシャンパン（税込3,323円）を使用。

サッと塗るだけでしっかりとしたツヤを簡単にプラスできます。小ぶりでありながらブラシが内蔵されており、使いやすさも優秀です。

目元のくすみは天然の陰影！明るいアイカラーでも適度な目力に

20代の頃は濃い色でしっかりアイメイクをしていた方も、目元のくすみが強くなった40代で同じメイクをすると暗く重たい印象になりがちです。

40代の目元はすでに陰影がついている状態であるため、20代の頃ほど陰影を足す必要はありません。

明るいピンク系のアイシャドウで仕上げて目元を軽やかに仕上げれば、いきいきとした印象に。

さらに、マスカラでまつ毛を主張させて上向きに仕上げることで、目力と明るさを両立できます。

上まぶた全体と下まぶたには、アディクション『アディクション ザ シングル アイシャドウ ネイキッド シアー（レフィル）』002N Over the Cloud オーバー ザ クラウド（税込2,530円）を使用しました。

角度によって色の見え方が変わるシアーなピンクホワイトで、目元に明るさと血色感を与えます。

上まぶたの中央には、009SP Paparazziii パパラッチ（税込2,530円）を重ねました。

ラメとパールがふんだんに盛り込まれたシアーなオレンジ系で、あたたかみのある華やか印象に仕上がります。

マスカラは、キャンメイク「カールスナイパーマスカラ」01 ブラック（税込792円）を使用。

極細ブラシで根元から塗りやすく、ぱっちりとした目元を演出できます。

今回は、年齢によるお悩みを活かしながらナチュラルに魅力を引き出すメイクをご提案しました。お悩みに当てはまる方は、ぜひお試しください。