くまちゃんに騙された！100円じゃないけど大満足！すべてが想定外だった100均優秀食器

ダイソーで可愛さのあまり即買いした、くまちゃんデザインの食器。価格が100円じゃないことに会計後に気づいてショックだったのですが、使ってみると想像以上に便利で驚きました！見た目だけの商品かと思いきや、使い勝手が良くて優秀。食卓を可愛く演出してくれますよ♡すべてが想定外でしたが大満足です！

商品情報

【写真左側】

商品名：ダイカットくま プレートS

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582694238731

【写真右側】

商品名：ダイカットくま 仕切り皿

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582694238717

100円じゃないけど見た目＆使い勝手抜群♡くまちゃんデザインのお皿を発見！

ダイソーの食器売り場をパトロール中に、くまちゃんのダイカットデザインのお皿を発見。あまりにも可愛くて、即レジへ向かいました！

ダイソーにしては珍しく大きな値段が表記されたシールがなかったのですが、JANコードの面に小さく価格が記載されていることに後で気付きました。

なんと、100円の商品ではないことに気づかずに購入してしまいました…！価格に関しては想定外でしたが、デザイン性が高く、使い心地も大満足だったのでご紹介します。

こちらは、ずっしりとしたくまちゃんが表現されたお皿『ダイカットくま プレートS』。価格は220円（税込）です。

こっくりとした色合いや、ゆるっとした表情がたまりません！とっても可愛いデザインに一目惚れしました♡

スイーツやおつまみ、おかずの取り皿などにちょうどいいサイズ感です。

小ぶりなサイズで扱いやすく、食卓を可愛らしく演出してくれますよ。

調味料も一緒に盛り付けられる♡便利な仕切り付きのお皿にも注目！

仕切り付きのお皿『ダイカットくま 仕切り皿』もおすすめです！こちらの価格は330円（税込）です。

親子くまちゃんのフェイスデザインがキュートで、こちらもレジカゴに即入れるほど気に入りました♡

ダイカットデザインのお皿で仕切り付きなのは、100均でもなかなか見かけませんよね。

仕切りがあることで、調味料を分けて盛り付けられて便利です！

右側の部分の大きさが絶妙で、程よい量の調味料がちょうどよく入ります。

今回は、ダイソーの『ダイカットくま プレートS』と『ダイカットくま 仕切り皿』をご紹介しました。

正直、見た目だけの商品かと思いきや、意外に使いやすくて感動しました♡可愛くてユニークなお皿をお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。