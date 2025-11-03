くまちゃんに騙された！100円じゃないけど大満足！すべてが想定外だった100均優秀食器
商品情報
【写真左側】
商品名：ダイカットくま プレートS
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582694238731
【写真右側】
商品名：ダイカットくま 仕切り皿
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582694238717
100円じゃないけど見た目＆使い勝手抜群♡くまちゃんデザインのお皿を発見！
ダイソーの食器売り場をパトロール中に、くまちゃんのダイカットデザインのお皿を発見。あまりにも可愛くて、即レジへ向かいました！
ダイソーにしては珍しく大きな値段が表記されたシールがなかったのですが、JANコードの面に小さく価格が記載されていることに後で気付きました。
なんと、100円の商品ではないことに気づかずに購入してしまいました…！価格に関しては想定外でしたが、デザイン性が高く、使い心地も大満足だったのでご紹介します。
こちらは、ずっしりとしたくまちゃんが表現されたお皿『ダイカットくま プレートS』。価格は220円（税込）です。
こっくりとした色合いや、ゆるっとした表情がたまりません！とっても可愛いデザインに一目惚れしました♡
スイーツやおつまみ、おかずの取り皿などにちょうどいいサイズ感です。
小ぶりなサイズで扱いやすく、食卓を可愛らしく演出してくれますよ。
調味料も一緒に盛り付けられる♡便利な仕切り付きのお皿にも注目！
仕切り付きのお皿『ダイカットくま 仕切り皿』もおすすめです！こちらの価格は330円（税込）です。
親子くまちゃんのフェイスデザインがキュートで、こちらもレジカゴに即入れるほど気に入りました♡
ダイカットデザインのお皿で仕切り付きなのは、100均でもなかなか見かけませんよね。
仕切りがあることで、調味料を分けて盛り付けられて便利です！
右側の部分の大きさが絶妙で、程よい量の調味料がちょうどよく入ります。
今回は、ダイソーの『ダイカットくま プレートS』と『ダイカットくま 仕切り皿』をご紹介しました。
正直、見た目だけの商品かと思いきや、意外に使いやすくて感動しました♡可愛くてユニークなお皿をお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。