初心者でも使いやすい！シートタイプってありがたい！テク不要の簡単100均DIYグッズ

今回ご紹介するのはセリアのフェイクグリーンとフェイクフラワー。フラワーアレンジメントをやってみたいという初心者さんに、ぜひとも手に取ってほしいアイテムです。難しい工程はなく、葉っぱや花のパーツを抜き刺しするだけで、アレンジメントが可能。実際に挑戦してみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：アレンジフラワー ブルーミングローズマット／ダルカラーマット

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：縦10cm×横7cm×高さ4.5cm／縦10cm×横12cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4944371426983／4944371435541

初心者必見！セリアで見つけたフラワーアレンジメントアイテム

フラワーアレンジメントにあこがれるけど、発泡スチロールを用意して台座を作り、バランスを見ながら、ボリュームや形を整えて…という工程を考えるとハードルが高め…。

そこで初心者さんにおすすめしたいのがセリアの商品！『アレンジフラワー ブルーミングローズマット』と『ダルカラーマット』です。お値段はそれぞれ110円（税込）で、コスパ◎ですよ。

『アレンジフラワー ブルーミングローズマット』はグリーンとバラがセットになったデザイン。クリーム色のバラはやさしい印象です。

『ダルカラーマット』はグリーンのみ。ですが、複数のデザインが一緒になっていて、110円（税込）とお安いですが、ボリュームがしっかりあるように見えます。

誰でも簡単にフラワーアレンジメントを楽しめる！

『ダルカラーマット』は突起に、フェイクグリーンが刺さっている形なので、マットからいくつか葉っぱを抜いて…。

『アレンジフラワー ブルーミングローズマット』のバラを刺し込んでみました。

ややボリュームが足りなく感じたので、『アレンジフラワー ブルーミングローズマット』の方のベースも裏から重ねて、突起に刺していきます。

完成したのがこちら！最後に額縁に貼り付けたのですが、まるでインテリアショップで売られているようなアイテムが完成しました。

マット状なので平たいお皿状の花器や、額に貼り付けたいというときにぴったり！手軽にフラワーアレンジメントを楽しむのにぴったりなアイテムでした。

今回はセリアの『アレンジフラワー ブルーミングローズマット』と『ダルカラーマット』をご紹介しました。売り場にはこのほかにも、さまざまなフェイクグリーンが売られていてアレンジメントにおすすめ！

お手頃価格で始められるので、フラワーアレンジメントを始めてみたいという方もぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。