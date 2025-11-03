クイズ集団「QuizKnock」ふくらP（32）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）の「凄いな」と思うクイズ学習法を明かす場面があった。

この日はクイズ好きとして知られる「Snow Man」阿部亮平とそろって登場。阿部との出会いについては「カズレーザーさんがクイズ対策会というか、クイズサークルみたいなのを作っているんです。勉強会みたいなので会って」と回顧した。

クイズ番組の問題の傾向が話題となると「例えば『ネプリーグ』だと、“あ”から始まるなんちゃらとかがファイブボンバーで出たりとか」との出題の傾向を挙げ、「頭文字で覚えるって結構重要で」と明言。

続けて「凄いなって思うクイズ王がカズレーザーさんなんですけど」と語り、「元素の周期表って“水兵リーベ…”って（語呂合わせで）覚えるんですよね。普通はこの周期表の順番通りに覚えるんですけど、カズレーザーさんは“あ”から順番に覚えているんですよ」とぶっちゃけた。

スタジオから「凄い」の声が上がると、ふくらPは「だから元素を順番に言ってくださいって言ったら、最初に“アインスタイニウム”って言うんです」「凄いマニアックなやつから始まって」と証言した。「頭文字から言えるっていう、多分化学者たちもやっていない、地球上でカズさんだけの覚え方をしてます」と続けた。