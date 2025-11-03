これで100円って全種集めちゃうよ！サイズ感も絶妙！ミニサイズの小物ケース
商品情報
商品名：マグネットケース、丸（ミッキーマウス）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480636702
全種集めたくなる♡ダイソーでディズニーのマグネットケースのミニサイズを発見！
ディズニーグッズが充実していて、見ているだけでも楽しいダイソー。先日お買い物中に、またしても可愛いアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは『マグネットケース、丸（ミッキーマウス）』という商品。ミッキーマウスデザインの、コンパクトなマグネット付きケースです。
価格は110円（税込）です。今回購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。
ミッキーデザインのこの手のケースは、既にダイソーで大きめサイズが販売されていますが、よくダイソーをパトロールしている筆者でも小さめのサイズは初めて見ました！
ネットで検索しても情報が出てこなかったので、新作商品かどうかは不明です。
従来品はシルバーの缶にクラシカルなミッキーが描かれていますが、こちらはブラックの缶にポップなデザインのミッキーが描かれています。
ミッキーの他にも、ピンク×ミニー、イエロー×プーさん、オレンジ×ベイマックス、グリーン×エイリアン、パープル×ロッツォがありました！
輪ゴムを入れるのにちょうどいい大きさです。マグネットで冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、文具だけでなく小さなキッチングッズの収納にも便利ですよ。
可愛くて便利だけど…ちょっと気になる点も！？
ただ、1つだけ残念な点が…。JANコードが書かれたシールがマグネット部分に貼られており、これがなかなか剥がせませんでした。
隠れる部分なので個人的には諦めましたが、気になる方は工夫して剥がす必要がありそうです。
今回は、ダイソーの『マグネットケース、丸（ミッキーマウス）』をご紹介しました。
気になる点はありますが、デザインも、サイズ感も、使い勝手の良さもパーフェクトな商品でした！これは全種類集めたくなります♡
可愛くて便利な小物ケースをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。