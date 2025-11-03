これで100円って全種集めちゃうよ！サイズ感も絶妙！ミニサイズの小物ケース

ダイソーではディズニーデザインのマグネットケースが販売されていますが、それよりもサイズが小さく、デザインのテイストも異なる商品を発見しました！輪ゴムを入れるのにちょうどいいサイズ感で、文具やキッチングッズの収納に便利。マグネットで冷蔵庫などにつけられます！全種集めたくなるほど可愛いですよ♡

商品情報

商品名：マグネットケース、丸（ミッキーマウス）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480636702

全種集めたくなる♡ダイソーでディズニーのマグネットケースのミニサイズを発見！

ディズニーグッズが充実していて、見ているだけでも楽しいダイソー。先日お買い物中に、またしても可愛いアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『マグネットケース、丸（ミッキーマウス）』という商品。ミッキーマウスデザインの、コンパクトなマグネット付きケースです。

価格は110円（税込）です。今回購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

ミッキーデザインのこの手のケースは、既にダイソーで大きめサイズが販売されていますが、よくダイソーをパトロールしている筆者でも小さめのサイズは初めて見ました！

ネットで検索しても情報が出てこなかったので、新作商品かどうかは不明です。

従来品はシルバーの缶にクラシカルなミッキーが描かれていますが、こちらはブラックの缶にポップなデザインのミッキーが描かれています。

ミッキーの他にも、ピンク×ミニー、イエロー×プーさん、オレンジ×ベイマックス、グリーン×エイリアン、パープル×ロッツォがありました！

輪ゴムを入れるのにちょうどいい大きさです。マグネットで冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、文具だけでなく小さなキッチングッズの収納にも便利ですよ。

可愛くて便利だけど…ちょっと気になる点も！？

ただ、1つだけ残念な点が…。JANコードが書かれたシールがマグネット部分に貼られており、これがなかなか剥がせませんでした。

隠れる部分なので個人的には諦めましたが、気になる方は工夫して剥がす必要がありそうです。

今回は、ダイソーの『マグネットケース、丸（ミッキーマウス）』をご紹介しました。

気になる点はありますが、デザインも、サイズ感も、使い勝手の良さもパーフェクトな商品でした！これは全種類集めたくなります♡

可愛くて便利な小物ケースをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。