11月3日の県内は大気の状態が非常に不安定になる見込みです。気象台は土砂災害への警戒を呼びかけています。



県内は低気圧や寒気の影響で雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。

11月3日予想される1時間降水量は多いところで上越と中越が30ミリ、下越と佐渡が20ミリです。

11月4日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで上越が100ミリ、中越が80ミリなどとなっています。

雨雲が停滞した場合や予想より発達した場合は、土砂災害について、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性もあります。

気象台は下越は11月3日昼すぎから夕方にかけて、上中越は夕方から夜のはじめ頃にかけて土砂災害への警戒を呼びかけています。

また、今夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

