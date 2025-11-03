ドジャースはブルージェイズ破り、ワールドシリーズ連覇を達成。世界一を祝うシャンパンファイトでは、今季限りで現役引退を発表しているクレイトン・カーショー投手が思いを語りました。

延長11回にわたる最終第7戦を制し、世界一の座をつかんだドジャース。歓喜のシャンパンファイトを前にロバーツ監督は「彼が現役選手としてクラブハウスを過ごすのはこれが最後だ、クレイトン」と声をあげます。

その言葉を受けたカーショー投手は、「ここでみんなといられることを光栄に思う。みんなを愛している。これ以上の終わり方はできない。2年連続のチャンピオンだ」と思いを激白。乾杯の音頭を取り、最後のシャンパンファイトが始まりました。

ドジャース一筋18年のカーショー投手は、通算223勝をあげたチームレジェンド。これまで3度のサイ・ヤング賞を受賞し、今季はMLB史上20人目となる通算3000奪三振を達成するなど、数々の栄誉を手にしてきました。

9月の会見で引退を発表。最後のシーズンで自身3度目となるワールドシリーズ制覇を果たしました。

「見てください、この仲間たちを。あれほどの才能を持つ選手たちがチームのためにそれ以上の努力をする。その姿を何度も何度も見てきた」と思いを込めたカーショー投手。続けて「(大谷)翔平が今夜マウンドに立って、スネルが続き、山本(由伸)が見せたあのピッチング。もう二度と見られない」と、歓喜の瞬間を振り返りました。