元ＴＢＳアナウンサーの小林麻耶が３日、Ｘを更新し、結婚後「國光麻耶」としていたが「小林麻耶に戻すことにしました」と報告した。

小林は「國光麻耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました」と切り出し「これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました。名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光麻耶に仕事のオファーをしてくださった方々、有り難うございます。感謝しています」とつづった。

小林は１８年７月に整体師の國光吟氏と結婚するも、２２年３月に、２１年４月に離婚していたことを報告。夫の國光氏はブログで「戸籍上は夫婦ではないかもしれません ですが魂では夫婦です」などとつづっていた。

その数日後には再婚する予定であることを報告、５月に「國光麻耶として芸能活動をする運びとなりました」とし、この時には「再婚はまだです」としていた。そして同年６月に吟氏との再婚を発表していた。

國光氏もＸで「この度、國光麻耶を小林麻耶に戻しても良いと思えたので戻しました。今まで、突然の改名で、ネット記事等でも、書きづらかったり、オファーを頂く時も、なんだかしっくりこない感じがあったにも関わらず、丁寧に國光麻耶様と書いて頂き、有り難うございました。これからも小林麻耶として、どうぞよろしくお願いいたします」と報告している。