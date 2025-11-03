お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（３６）が２日配信のＡｂｅｍａ「チャンスの時間」に出演。お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（３５）と破局したことを明かした。

伊藤はこの日、３〜４年ぶりに出演したという同番組の占い企画「りなぴっぴの館」に登場。仕事関係の悩みを切り出し「仕事が増えもしなけりゃ減りもしない、そういう時期に差しかかってる。ターニングポイントになる人物とか、僕にとってきっかけになる人って誰なんだろうって…」と吐露した。

これに「千鳥」のノブから「イワクラさんとかに相談しない？」と聞かれると、伊藤は「わ、別れまして…」と気まずそうに告白。ノブは「えぇ！？」と声をあげ、相方の大悟も「ワシも聞いてないぞ」と驚いた様子を見せた。

イワクラとの破局は９月。伊藤は「ちょっと会えてなかった時期があって、その間にというか。大悟さんと１か月前に収録でご一緒させてもらって。珍しくアドバイスというか、そういう話をさせてもらって、だいぶ落ち込んで。朝７時くらいまで飲んで。家帰って仕事行ったときに、（イワクラから）『話がある』っていうＬＩＮＥが来てた」と詳細を説明。「その日、夜２人で話し合って…」と暗い雰囲気で明かした。

伊藤とイワクラの交際期間は約４年。破局を伝え、伊藤は「表で言うタイミングいつになるんだろうとか思ってたんですけど。恐ろしくスッキリしてます」と心境を語った。