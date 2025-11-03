¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÍè¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤¢¡×´ØÀ¾ÂçÊª½÷ÀMC¤¬À¸ÊüÁ÷¤ËÃÙ¹ï¡Ö¤¦¤Á¤Ë¥Ø¥ê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡×
3ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÃÙ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÅÄºê¡¦¿¿Ê¿¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡ª¡×¤È¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅÄºêÍ¤°ì¤ÈABCËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬À¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯ÅþÃå¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÃË2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Ìó10Ê¬¸å¡¢¾å¾Â¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤ÎÆ»Ï©¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÃÙ¹ï¤ò¤ï¤Ó¤Ä¤ÄÅÐ¾ì¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÍè¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤¢¡£¤¦¤Á¤Ë¥Ø¥ê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢ABC¤Ë²¼¤ê¤ë½ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢Âç¶â»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸³è²»¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¾²¤ò¤¹¤ëÂ²»¤µ¤¨µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò´¬¤¼è¤ë¤È¤¡Ø¥«¥é¥ó¥«¥é¥ó¡Ù¤ÈÂç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¤â¥¤¥ä¤ä¤Í¡×
¾å¾Â¤Ï¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÎÙ¤Î¸Ä¼¼¤«¤éÂç¤¤Ê²»¤¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê½÷¤ä¤Í¤ó¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Àè¤ËÉ½¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î½÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤ä¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£