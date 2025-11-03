◆バスケットボール・全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県大会女子（3日・アクシオン福岡）

上位4校による決勝リーグ最終戦が行われ、昨年のウインターカップと今夏の全国総体で4強の精華女子が東海大福岡を70―41で破った。両校と福岡大若葉が2勝1敗で並び、規定により3チーム間の得失点差で1位精華女子（＋26）、2位東海大福岡（―11）、3位福岡大若葉（―15）となった。今年のウインターカップは福岡県に男女2チームずつの出場枠があり、上位2校が本大会に出場。2、3位の得失点差はわずか4点で明暗が分かれた。

精華女子は1勝1敗で迎えた最終戦、敗れると出場権を逃す土壇場で爆発した。エースのアキンデーレ・タイウォ・イダヤット（3年）がインサイドを支配して相手マークを引きつけると、外から吉川愛未（同）らが次々と3点シュートを決めた。第2クオーター（Q）終了時点で39―17と大きくリードを奪った。第3Q以降も流れを渡さず、着実に得点を重ねた。第4クオーターは相手の反撃にあったが、リードを保って試合を終えた。

ウインターカップは12月23日から東京体育館などで開催され、精華女子は3年連続、東海大福岡が7年連続の出場となる。

◆決勝リーグ全成績

10月25日

○東海大福岡80―62福岡大若葉●

○精華女子 97―52筑紫女学園●

10月26日

○東海大福岡71―42筑紫女学園●

○福岡大若葉74―71精華女子 ●

11月3日

○福岡大若葉92―48筑紫女学園●

○精華女子 70―41東海大福岡●

◆女子・決勝リーグ成績表 精華女子 筑紫女学園 福岡大若葉 東海大福岡 勝敗 順位 精華女子 × ９７○５２ ７１●７４ ２勝１敗 1 筑紫女学園 ５２●９７ × ４８●９２ ４２●７１ ３敗 4 福岡大若葉 ７４○７１ ９２○４８ × ６２●８０ ２勝１敗 3 東海大福岡 ４１●７０ ７１○４２ ８０○６２ × ２勝１敗 2 ※２勝１敗で並んだ３チームは規定により当該チーム間の得失点差で決定 精華女子＋２６、東海大福岡ー１１、福岡大若葉―１５