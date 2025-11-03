仲村果乃、1度立てたウェッジ調整が奏功「顔が好き」 ツアー通算29勝の師匠が選んだ手放せないパターも【勝者のギア】
＜樋口久子 三菱電機レディス 最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞首位と3打差で出た24歳・仲村果乃が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル14アンダーで逆転し、今季のツアーで10人目の初優勝者となった。2023年からミズノとアンバサダー契約を結ぶ、仲村の使用クラブを見てみよう。
【画像】仲村果乃の「顔が好き」なクラブを1本ずつ見る
最も活躍したのは最近、50度から49度にロフトを変更したウェッジ。最終18番で残り85ヤードから1メートルにつけてバーディ締めとするなど「活躍してくれた」と本人が振り返るように、微妙な距離調整でスコアを伸ばした。「50度では思った距離より5ヤードくらい飛ばなくて、コースで欲しい距離が出せなかった」ことから、同社に相談。「富士通レディス」から49度に立てて調整し奏功した。 「50度と49度、何度変わったか正直あんまり分かっていないけれど…」と笑うが、使用するウェッジ『ミズノプロS18』は「打感や抜け感、顔が好きで替えられない」という欠かせない相棒。49度、54度、58度の3本を入れていて、シャフトはアイアンと同じ『スチールファイバーi95cw S』で統一し、安定感を重視している。ドライバーシャフトの変更も、今季の飛躍のカギと言える。「以前は（フジクラの）『NXグリーン』でスピン量が多くて、フェード系になっていた。『TR』に替えたことで理想のドローが打てるようになりました」。フジクラのツアー担当者・近藤正親氏も「昨年の終盤にNXグリーンより先端剛性が高い中元調子のベンタス TR ブルーを試すと、スピン量が抑えられて曲がり幅が減ったため、今季初戦からずっと愛用されています」と話す。パターは高校時代からの相棒、センターシャフトの『オーワークス #1W』。師匠でツアー通算29勝の吉川なよ子が『果乃の打ち方をマネして打ったら一番入った』と選んでくれたものだ。「先生が買ってくれた。構えやすくて、転がりがいい。マイクロヒンジのインサートが柔らかくて、転がりがいいところが好き」。昨年、今年前半と他を試しても、結局このパターに戻るという。また「クラブに疎い」ため、クラブ選びの基準は「平均値を取る感じ」。他の選手のセッティングを参考に試行錯誤し、試合で実証するスタイルだと話した。 なお今季32戦のうち、パターはオデッセイ18勝（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華、木村彩子、仲村果乃）。ピン9勝（佐久間朱莉4勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）、スコッティ・キャメロン3勝（申ジエ、永峰咲希、堀琴音）、テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールはタイトリストが11勝（佐久間4勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）。スリクソン8勝（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）、ブリヂストン6勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀、仲村）、キャロウェイ6勝（神谷2勝、河本2勝、柏原、木村）、テーラーメイド1勝（永峰）。ドライバーシャフトはフジクラ12勝（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木、木村、仲村）、三菱ケミカル8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）、グラファイトデザイン4勝（工藤、内田、渡邉、堀）、日本シャフト4勝（佐久間4勝）、USTマミヤ2勝（安田、申）、ピン1勝（鈴木）。 【仲村果乃の優勝ギア】1W：ミズノ ST-G（9.5° VENTUS TR BLUE 5S 45.75インチ)3,5W：ミズノ JPXプロトタイプ（15,18°VENTUS TR BLUE）4,5U：PXG 0317X GEN2（22,25°TOUR AD U-65 S）6I〜PW：ミズノ JPX923 FORGED（スチールファイバー i95cw S）49,54,58°：ミズノプロS18（スチールファイバー i95cw S）PT：オデッセイ O-WORKS #1W CSBALL：ブリヂストン TOUR B X
