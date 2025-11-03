俳優・庄司浩平（２６）が３日、都内で２ｎｄ写真集「庄司浩平写真集 だから、ぼくは」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）発売記念イベントを行った。

２６歳の誕生日の１０月２８日に発売。イベントでは誕生日ケーキでも祝福され「多くの方に手に取っていただいて反響など、皆さんに注目していただいているという実感をしています」と喜びを語った。

約４年半ぶりの写真集はストーリー形式となっており、文学を愛する庄司が書き下ろした１４の文章をもとに撮影テーマを設定。繊細さと大胆さと色気が詰まったカットと、現在と過去が交差する純文学のようなエモーショナルな物語が一冊に収められている。「構成がすてきだと思っている。写真集でよくある流れは踏襲せず、自分のやりたいようにストーリーを組み立てた。１冊を通して頭から最後まで読んでいただきたい」とアピールした。

今年はテレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」やテレビ東京系「４０までにしたい１０のこと」での演技も話題を呼び、「今年の活動は多く見ていただいている」と胸を張った。「足踏みも多かったですけど」とキャリアを振り返り、今後の展望について「映画には出たい」と見据えた。

その上で「今年は多くの方に認知していただいて応援していただく機会が増えたとひしひしと実感している。いい形で皆さんの期待を裏切れるように、教科書通りの道を行くのもおもしろくないので、そういった意味で『庄司浩平だからおもしろい』と言ってもらえるようにこれからも自分なりの道を進んで行ければいいなと思います」と力を込めた。