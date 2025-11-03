東京科学大学が3日までに公式HPを更新。爆破予告による工大祭の中止と、大岡山キャンパスの立ち入り制限を発表した。

公式HPでは「東京科学大学に対して、11月3日に大岡山キャンパスを爆破する旨の予告がありました」とし「11月2日（日）19:00現在、警察と緊密に連携し、事実関係の確認および安全確保に向けた対応を進めております。本学では、キャンパスへ入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に考え、安全が確認できるまでの間、大岡山キャンパスへの立ち入りを制限することにいたしました」と発表した。

また「これに伴って、誠に遺憾ではありますが、11月3日（月・祝）に予定していた工大祭の開催を中止することに決定いたしました。楽しみにしてくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」と工大祭中止を発表し、関係者へ謝罪を伝えた。

これを受け、工大祭にて「伊達さゆりトークショーin東京科学大学〜だって私が主役だもん!〜」の開催を予定していた声優伊達さゆりが3日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてトークショー中止を発表した。

伊達は「11／3(月・祝)に開催を予定しておりました『伊達さゆりトークショーin東京科学大学〜だって私が主役だもん!〜』は、みなさまの安全を最優先に考慮し、中止となりました。楽しみにしてくださっていたみなさん、突然のお知らせとなってしまい申し訳ございません」と、謝罪の言葉をつづった。

また「学生のみなさんもイベントの準備・運営をしてくださり、感謝申し上げます!またいつか学園祭に出演させていただけますように私も頑張ります!」と感謝を伝えた。

伊達はアニメ「ラブライブ!スーパースター!!」で澁谷かのんの声を担当したほか、女優としては23年10月期のTBS日曜劇場「下剋上球児」にも出演。伯父はサンドウィッチマンの伊達みきお（51）。昨年3月のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」にゲスト出演した際に初公表した。