¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£×£Ó»Ë¾å£³ÈÖÌÜ¤ÎÈá·à¡Ö°Ìò¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡Ä¡×£±°Ì¤Ï¡©¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£·Àï¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£µÀïÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³¾¡£²ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë²¦¼ê¡£»Ä¤¹¤ÏËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¤·¤«¤âºÇ½ªÀï¤Ï£¹²ó°ì»à¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ï¥¹¤Î¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¥¹¥ß¥¹¤Ë·è¾¡¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ÆËü»öµÙ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£×£ÓÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢Èá·àÅª¤ÊºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë£×£ÓÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÆÈ¼«¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤ÎÇÔÂà·à¤Ï£³°Ì¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡ÖÌîµå³¦¤Î°Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ï¡¢¤Û¤ÜÌµÅ¨¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÌµ¸Â¤Ë¶á¤¤Ç¯ÊðÁí³Û¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤£×£Ó¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÇË¤ê¤«¤±¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»³ËÜ¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ËÁË¤Þ¤ì¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£×£ÓÂè£·Àï¤ÇºÇÂ¿»ÄÎÝµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£Ìîµå³¦¤ÏÈà¤é¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢°Ìò¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£²£°£°£°Ç¯°ÊÍè½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£±°Ì¤Ë¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤Î£×£Ó¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤òµó¤²¤¿¡££³¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£¶Àï¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ººö¤ÇÄË¤¹¤®¤ëµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Â³¤¯Âè£·Àï¤âÇÔ¤ì¡ÖÌîµå»Ë¤Îµ²±¤ËºÇ¤â»Ä¤ë½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²°Ì¤Ë¤Ï£×£Ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂè£·Àï¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ç·èÃå¤·¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿£¶£°Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£