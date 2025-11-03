Eve、テレビアニメ『ポケットモンスター』OPテーマとして書き下ろした新曲「アイオライト」のMusic Videoをプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Eveが、テレビアニメ『ポケットモンスター』新章「ライジングアゲイン」のOPテーマとして書き下ろした新曲「アイオライト」が配信リリースされた。合わせて当楽曲のMusic Videoがプレミア公開された。

楽曲のタイトルである「アイオライト」は道を示すという意味があり、彼らの冒険のその先に向けた音楽を添えたいという思いで制作された冒険の始まりを感じさせる楽曲に仕上がっている。Music Videoは新進気鋭のクリエイター”Havtza” が担当。楽曲と非常にマッチした全編アニメーション映像に仕上がっているので、ぜひチェックして欲しい。

●リリース情報Digital Single「アイオライト」配信中

＜収録曲＞

M1 アイオライト

M2 Glorious Day

配信リンクはこちら

https://tf.lnk.to/Iolite

●作品情報

テレビアニメ「ポケットモンスター」

テレ東系にて毎週金曜よる 6 時 55 分から放送中

※一部地域では放送日時が異なります。

※放送内容は変更になる場合があります。

●リリース情報

『Eve Arena Tour 2025 [Under Blue] 』

12月24日発売

予約リンクはこちら

https://tf.lnk.to/UnderBlue_livefilm1224

【完全生産限定 豪華盤 (ブルーキューブ特製BOX仕様、2BD＋2LIVE CD＋GOODS＋PHOTO BOOKS）】

価格：￥15,000（税込）

品番：PPTF-7139〜7142

・ブルーキューブ特製BOX仕様

・特大ジャケット グリッターオイルアクリルスタンド

・ミニツアートラック

・フィルムキーホルダー (3種)

・70ページ以上 Liveフォト/メイキング 特製ブックレット

【通常盤Blu-ray】

価格：￥8,000（税込）

品番：TFXQ-78288〜78289

【通常盤DVD】

価格：￥8,000（税込）

品番：TFBQ-18309〜18310

＜Blu-ray/DVD＞

［Disc1］

・2025. 8.24 「Eve Arena Tour 2025 [Under Blue] at K-Arena」ライブ映像

01. 花星

02. 冒険録

03. アウトサイダー

04. Bubble

05. ティーンエイジブルー

06. 群青讃歌

07. lazy cat

08. さよならエンドロール

09. 藍才

10. 虎狼来

11. Midnight Runway

12. ファイトソング

13. デーモンダンストーキョー

14. ドラマツルギー

15. 廻廻奇譚

16. ぼくらの

17. 心海

18. 花嵐

19. 夢に逢えたら

＜アンコール＞

20. 心予報

21. ゴーストアベニュー

22. お気に召すまま

［Disc2］

・2025. 8.24 「Eve Arena Tour 2025 [Under Blue] at K-Arena」VJ映像集 (収録楽曲は後日解禁)

・Music Video (収録楽曲は後日解禁)

＜LIVE CD＞※完全生産限定盤

01. 花星

02. 冒険録

03. アウトサイダー

04. Bubble

05. ティーンエイジブルー

06. 群青讃歌

07. lazy cat

08. さよならエンドロール

09. 藍才

10. 虎狼来

11. Midnight Runway

12. ファイトソング

13. デーモンダンストーキョー

14. ドラマツルギー

15. 廻廻奇譚

16. ぼくらの

17. 心海

18. 花嵐

19. 夢に逢えたら

＜アンコール＞

20. 心予報

21. ゴーストアベニュー

22. お気に召すまま

店舗別予約･購入者特典

下記ショップにて、12月24日発売 Eve「Eve Arena Tour 2025 [Under Blue]」をご予約･ご購入の方に先着で、早期予約特典ならびにオリジナル特典をプレゼントいたします。

なお、早期予約特典【卓上カレンダー】の中には、数量限定でEve直筆サイン入りのものが混ざっている場合もございます。届いてからのお楽しみとなりますので、ぜひ開封時のお楽しみにしていただければ幸いです。

特典は数がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方は是非お早めにご予約ください。

早期予約特典：卓上カレンダー

早期予約特典対象期間：2025年11月11日(火)23:59まで

※一部にはEve直筆サイン入りのものも含まれている可能性がございます。

※特典は商品お渡し時の付与となります。

※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接各店にお問い合わせください。

アニメイト/アニメイト通販：ミニポーチ

TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー(タワーレコードver.)

Amazon.co.jp：ビジュアルシート(3枚セット)

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネット：ナップサック

TOY’S STORE：ステッカー(トイズストアver.)

応援ショップ：ステッカー(Eve応援ショップver.)

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

●ライブ情報

Eve Anniversary Live「UNDERCOVER」

兵庫・GLION ARENA KOBE

2025年11月22日(土) OPEN 17:00 / START 18:00

2025年11月23日(日) OPEN 15:00 / START 16:00

チケット

全席指定：￥9,800 (税込)

※すべて電子チケットでの販売となります。

※お一人様1公演4枚まで購入可能

※未就学児童入場不可

関連リンク

Eveオフィシャルサイト

https://eveofficial.com/

『Eve Arena Tour 2025 [Under Blue] 』 特設サイト

https://eveofficial-underblue-film.com/

テレビアニメ「ポケットモンスター」公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/