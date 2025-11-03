山本由伸が語る歴史的死闘の舞台裏「もう、やりきった」「最後、何を投げたかも覚えてない。嬉しさで涙が出ました」



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

この日、誰よりもマウンドで輝いていたのは、前日に96球を投げた男だった。

3勝3敗で迎えたワールドシリーズ最終第7戦、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）は、9回裏のマウンドに立った。

疲労を抱えながらも魂の投球を見せ、延長11回まで無失点で投げ抜き、最後は併殺で試合を締めた。

ドジャースは5対4でブルージェイズを破り、球団史上初となる2年連続のワールドシリーズ制覇を達成。山本は今シリーズ3勝、防御率1.02という圧巻の成績でMVPを受賞した。

試合後、興奮冷めやらぬ中で臨んだ会見で、山本は静かに言葉を選びながら戦いの裏側を語った。

「ドジャースがワールドチャンピオンで締めくくることができて、すごくやりきったという達成感があります。本当に全員がギリギリの状態で、できることを全部出した。気持ちがひとつになった結果だと思います」

2日連続の登板という極限の中での投球。ブルペンで肩を作りながらも「本当に投げられるのか」と迷いがあったという。

「ブルペンで作り始めた時はまだ自信がなくて。でも温まっていくうちに"いける"と思えた瞬間がありました。チームが『行けると言わない限り無理はさせない』と言ってくれたので、気持ちに余裕を持って準備できました」

登板のきっかけとなったのは、ドジャースのメディカルスタッフ・矢田トレーナーの一言だった。

「試合後に『1年間ありがとうございました』と伝えたら、『明日ブルペンで投げる姿を見せるだけでも意味がある』と言われて。そこから治療して体を整えていったら、感覚がすごく良くて、気づいたらマウンドにいました」と笑顔を見せた。

9回の満塁、11回の一・三塁と、何度も訪れた危機。だが、山本は冷静に打者を打ち取っていった。

「不用意な投球だけはしないように心がけました。高さ、コース、基本的なことですが、それを徹底しました。あの状況で投げられたのは、自分でも大きな経験です」

試合を締めた瞬間の記憶は、ほとんど残っていないという。

「最後、何を投げたかも覚えてないくらいでした。チームメイトが駆け寄ってきた瞬間、嬉しさで涙が出ました。本当に"やって良かった"という気持ちしかなかったです」

会見では、冗談交じりに「今、何がしたい？」と問われ、「もう、帰りたいです」と苦笑いを浮かべた。

それでも、その顔には充実感がにじむ。

「今まで感じたことのない高揚感があります。限界を超えたというより、新しい自分に出会えた気がします」

そして最後に、MVPのトロフィーについて問われると、少し照れながら答えた。

「重かったです。普通に（笑）。でも、それだけの価値がある。チーム全員でつかんだ賞だと思っています」

プロ入り後初めて経験した"連投"のマウンドで、山本由伸はまた一つ伝説を刻んだ。その姿は、まさに「負けは選択肢にない」という言葉を体現するものだった。

