来季から広島の投手コーチに就任する前ヤクルトの石井弘寿氏が３日、マツダスタジアムで就任会見を行った。現役、コーチで３０年間、ヤクルト一筋だった。赤を基調にしたネクタイを着けて「気持ちとともに、赤く燃えている。お話をいただいて、カープさんの熱い気持ち、熱心さが伝わった。このチームで新井監督、選手たちと戦いたいなと思った」と、背筋を伸ばした。４日に宮崎・日南に移動し、５日から秋季キャンプに参加する。

石井氏は、現役引退した翌年の１２年からヤクルトの２軍コーチを務め、１７年から今季まで１軍を担当してきた。来季が就任４年目の新井監督のもと、豊富な経験で１軍投手陣の再整備に取り組む。就任が決まった経緯について「『カープを一緒に強くしてもらえないか』と。少し自分の中でも考える時間があったんですけど『是非お手伝いさせてください』と。最初は『ほんまに来てくれるんか』と（笑）」と、新井監督とのやりとりを明かした。

現役時代は主に中継ぎとして活躍した。１９９６年７月６日の初登板、同８月１０日の初勝利、１１年１０月２５日の引退試合が広島戦だった。「すごく縁を感じています」。今季までコーチとして支えた高津監督も広島出身。「最高じゃないか。挑戦して頑張ってこい」と背中を押されたという。

今季はチーム防御率３・２０はリーグ５位と苦しみ、昨季の２・６２から大きく低下。特に先発陣は、床田の９勝を最多に、１９９３年以来３２年ぶりに２ケタ勝利ゼロという屈辱シーズンとなった。「実績のある中堅、ベテランと若い選手がしっかりとかみ合っていれば、強い先発陣ができるんじゃないか」。自身と同じ左投手として森、高、玉村、黒原らの名前を挙げて「すごく若くていい選手が多いチームだと思う」と育成にも注力し、新井カープに新たな風を吹き込んでいく。