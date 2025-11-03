男性11人組「INI」が3日、都内でドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（監督榊原有佑）の公開記念舞台あいさつに出席した。

グループ初の映画。2021年のデビューから2度のドーム単独公演を成功させた約4年間の軌跡。田島将吾（27）は「普段は見せてない部分をMINI（ミニ、ファンの総称）の皆さんに見てもらったことでより絆が強まったなと思います」とうなずいた。

4年間の密着で、撮影総容量は50テラバイトにも及んだという。（1テラバイトの目安は200時間）。映画では採用されていないシーンも多く、松田迅（23）は「地元の同級生4人と焼き肉を食べているシーンを撮ってくださって、（友だちに）“お前らも映画デビューだぜ！”って言ってたら一個も使われてなかった！」と恨み節。監督からも完成直前に採用されていると言われていただけに、「（メンバーの）地元でインタビューしたのが何個かある中で、沖縄なら使ってくれると思ったのに…」と嘆いていた。

また、この日はデビュー記念日で4周年を迎えた。サプライズでケーキを渡され、リーダーの木村柾哉（28）は「INIとMINIの皆さん、スタッフの皆さんと一緒に歩んできた4年間だった。まだまだいろんなところで先誇れるようにコツコツと前進していけるような5年目にしていきたい」と意気込んだ。