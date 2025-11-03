義母の嫁いびりにストレスを抱えていても、歯向かうと余計に面倒なことになるため、我慢している人も多いのではないでしょうか。そんな義母から陰湿な嫌がらせを受けているときに、義父が助けてくれることもあるようで……？ 今回は、義母の陰湿な嫁いびりに耐えていたら義父がブチ切れて助けてくれた話をご紹介いたします。

義母に説教

「義母はとても陰湿な人で会うたびに嫌味を言ってくるんです。特に礼儀やマナーに厳しい人なので、少しでも義母の思い通りに私が動けないと『あなたは本当に育ちが悪いのね』『一体どんな教育を受けてきたのかしら？』と言われます。それでも私は義母の言うことを聞いて、教えてもらったことをできるように頑張っていたのですが、嫁いびりはどんどんヒートアップしていくんです。

うちの親は毎年義実家にお歳暮を贈っているのですが、どうやら義母は届いたものが気に食わなかったらしく、私に対して『あなたの両親は常識がないのね』と親を批判してきました。それにはさすがの私も我慢できず『そういうことを言うのはやめてください』と初めて反論したんです。すると義母は、私が歯向かったことに腹を立てたのか、今まで以上に私のことを罵ってきました。

この人にはなにを言っても無駄だと思った次の瞬間、会話を聞いていた義父が『いい加減にしろ！』『こんな素晴らしい女性に向かって、お前はなにを言っているんだ』『お前のような高飛車で嫌味なばあさんとも嫌な顔せず付き合ってくれているのに！』と義母を説教してくれました。義父が怒った姿を初めて見てびっくりしたけど、私の味方になってくれたことが本当にうれしかったですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 普段はなにも言わないお義父さんが、ここぞというときにビシッと叱ってくれるのは頼もしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。