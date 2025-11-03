梅の酸味をきかせてさっぱりといただく「梅もやしとんカツ」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■さっぱりとした梅の酸味をきかせて
梅もやしとんカツ
1人分：633kcal
塩分：2.0g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋（約120g）
豚ロース薄切り肉…8枚（約160g）
梅干し…1個
水菜のざく切り…1株分
溶き卵…適宜
塩
こしょう
小麦粉
パン粉
揚げ油
■【作り方】
1 梅干しは種を除いて、包丁で粗くたたく。
2 豚肉は広げて塩、こしょう各少々をふる。2枚をとんカツ用肉くらいの大きさになるように少し重ねて置き、もやしの半量をのせて、1の半量を散らす。
3 別の豚肉2枚を同様の大きさに重ねながらかぶせ、縁を閉じて形を整える。同様にもう1個作る。
4 小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつけ、ぎゅっと押さえて中の空気を抜く。
5 フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れて約170℃に熱し、4を並べる。パン粉が固まったら、途中1〜2度上下を返しながら、約4分30秒揚げる。
6 食べやすく切り、器に盛って水菜を添える。
POINT
豚肉はとんカツ用肉くらいの大きさになるように、幅広の面の向きを交互にして重ねると◎。
料理／市瀬悦子、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』