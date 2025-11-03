

顧客の課題解決や成功を促し、彼らの満足度を高めるうえで、やはりセールスパーソンの存在は欠かせません（写真：ふじよ／PIXTA）

AIの登場と進化により営業という仕事はなくなる。そんな声を聞いたことがあるビジネスパーソンもいるだろう。しかし冷静に現実を見ると、いま強い会社は例外なく営業組織が元気である。『強くて元気な営業組織のつくりかた』（東洋経済新報社）の執筆・監修を手掛けたグロービス経営大学院 教員の嶋田毅氏が、現代の営業組織のあり方や強く元気な営業組織を作るため好循環について解説する。

セールスパーソン・営業組織の在り方が問われている

2020年から数年続いたコロナ禍において、多くの会社で働き方や組織体制に大きな変化が起きました。まず、さまざまな仕事のオンライン化が進み、並行して生成AIなどの劇的な進化があって、人間が果たす役割についても議論が起こっています。営業組織においても同様でしょう。





たとえば生成AIは、顧客への営業提案書の草稿を作成したり、膨大なデータをもとに顧客ニーズをきれいにまとめたりしてくれます。生成AIを含むAIによって、営業業務の30％以上が自動化されるとも言われています。

現に製薬企業では通常の企業の営業職に相当するMR数の減少が続き、営業所を閉鎖する企業も出てきました。「営業不要論」などという言葉をインターネット上で見かけることもあります。

ただ、このような営業に対する風当たりを受け、「セールスパーソンはいらないんだ」と考えるのは早計です。その役割は、多くの人に製品・サービスの情報を的確に伝え、それらを届けるだけではありません。

先に述べたように、セールスパーソンが顧客との丁寧なコミュニケーションの中で抽出した課題や潜在ニーズから新しい商品・サービスが生まれることも多いのです。カスタマーサクセスもやはり営業と切り離すことはできません。

このような営みの中で、心を有し、他者の感情が理解できる生身の人間であるからこそ、できることはたくさんあります。むしろオンライン化やAIの活用で効率化できた結果生じた時間を使って、人間にしか提供できない価値を追求することこそ、これからのセールスパーソンに求められることと言えるでしょう。

それにより、セールスパーソンが会社に大きな価値をもたらすことができれば、今以上に会社の中で重宝されるはずです。

そして何より顧客が喜びます。これまで以上にかゆいところに手が届き、そして顧客の抱える課題を効率的かつ革新的に解決してくれるのですから。

言うまでもなく企業にキャッシュをもたらすのは顧客です。顧客の課題解決や成功を促し、彼らの満足度を高めるうえで、やはりセールスパーソンの存在は欠かせないのです。

伸びしろのある日本の営業組織

「日本の労働生産性は低い」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。営業も例に漏れず、グローバルな企業と比較すると営業生産性が低いことが知られています（マッキンゼー・アンド・カンパニー「日本の営業生産性はなぜ低いのか」）。原因は多岐にわたり、営業組織にすべての責任があるわけではありません。ただ、営業組織起点で改善できることも多くあります。

我々は、営業力の強さについて、300人のセールスマネジャーに独自のアンケート調査を行いました。その結果、自己評価（1〜10の10段階評価で、数字が大きいほど強いと考えている）では平均±標準偏差が5.6±2.0という結果が出ました。自社の営業力に強い自信があるであろう8点以上の評価をした人は16.3％と少数派で、多くの営業組織が課題を抱えていることがわかります。

謙虚な日本人の性格が出ているのかもしれませんが、前向きに捉えると「非常に大きな伸びしろがある」ということです。

「課題」と一口に言っても実態がつかめませんので、同じ調査では、所属する営業組織で最も課題に感じていることについても答えてもらっています。結果として、人材不足や人材育成などの「ヒト」に関する内容が目立つという結果が得られました。

人材が不足する原因としては、体育会系の雰囲気でノルマに追われる、あるいは顧客のわがままに付き合わないといけないなど、働き方改革が叫ばれる中で「きつい仕事」というイメージがあるからかもしれません。

人材不足が顕著であれば、なかなか人材育成に時間をかけられませんし、すぐ辞めるかもしれない人を熱心に教育しようとも思わないでしょう。つい短期的な視点でコスト削減を優先し、教育への投資が後回しになることもあります。

また我々は別の独自調査でさまざまな業界のセールスマネジャーの方々にヒアリングを行いました。

そこでもやはり「ヒト」に関する課題が多く挙げられました。加えて、営業活動そのものや社内連携に関しても多くの指摘がありました。

具体的には、営業プロセスが属人化してしまっている、ナレッジなど社内の情報共有がうまくいっていない、マーケティング部署から提言される施策に現場感がないなど、多くの課題を抱えていることがわかりました。読者の皆さんも、「うちも同じだ」とうなずかれるのではないでしょうか。

営業組織にはとにかくたくさんの課題があります。ただ、言い換えれば、先述したように伸びしろがあるということです。

大切なのは好循環を構築・回転させること

では、この状況を打破するために、どうすればよいのでしょうか。

皆さんの組織でも、日々いろいろな課題に対して原因を考え、分析し、課題解決に向けた取り組みをされていると思います。たとえば、近年注目されるデジタル化や顧客のデータ活用、あるいはAIエージェント活用などによる営業効率化ももちろん大切でしょう。

それはそれで他社事例なども参考にしながら進めるべきです。

しかし「もっと大切なもの」があります。それは「生産性・働きがい・顧客満足を実現する好循環」、すなわちセールス・サクセス・チェーンの構築です。この好循環を構築し、回転させることが、営業生産性を高める取り組みとして、最も費用対効果が高く、持続性も高いのです。

そしてセールスパーソン・営業組織・顧客といった人々・組織を幸せな状態にするカギともなるというのが、我々の導き出した結論です。

セールス・サクセス・チェーンは、サービス・マネジメントの著名な理論であるサービス・プロフィット・チェーンを参考に筆者らが独自に提唱したもので、「従業員（セールスパーソン）満足⇒顧客満足⇒企業収益」の好循環を回すという考え方です。

サービス業、特に接客型のサービス業では、さまざまな社内的な施策によって満足した従業員がイキイキと働くことで顧客満足度が生まれ、その結果利益が生まれると考えます。そしてその利益をまた社内的な施策に投資し、好循環が拡大します。

営業という職種とサービス業は似ています。それゆえ、同様のサイクルが回っているのではないかと筆者らは考えました。顧客と直接接するという点は同じです。顧客が何を求めているかを読み解いて、それを実現するという点も同じでしょう。

イキイキとした従業員が好印象を与えるという点も同様です。顧客が意識していない領域まで踏み込んで提案を行うといった営業特有の難しさもありますが、これも満足度の高いセールスパーソンほど真剣に取り組んでいるでしょう。

つまり、セールスパーソンが満足するような施策を講じることによって、それが顧客満足につながり、利益が生まれるのです。セールスパーソンが満足するような施策とは、理念の浸透や人事施策、良き組織文化の醸成、業務プロセスの標準化や情報共有、データに基づいた営業支援、セールスマネジャーによる手厚い指導などです。

単に給与が高いといったことだけでは不十分です。賞賛を受けたり成長実感を持てるといった環境があってこそセールスパーソンはイキイキと働けるのです。

強い企業は営業が元気

今回、「強くて元気な営業組織」を実現しているとして詳細な調査を行った5社（リクルート、キーエンス、プルデンシャル生命保険など）には、まさにこの好循環が生じており、結果として「生産性×働きがい×顧客満足」が高い次元で実現されていました。

営業の生産性に悩まれている組織の人は、ぜひこのセールス・サクセス・チェーンを参考にされるといいでしょう。特に、セールスパーソンをイキイキとさせる仕組みや仕掛けがどの程度整っているかをまず確認されると効果的です。

（嶋田 毅 ： グロービス経営大学院教員、グロービス出版局長）