Image: Coleman

コールマンからクリスマス限定デザインのランタン「クリスマスリミテッドハイブリッドランタン2025」が販売されます。

ロングセラーで定番人気アイテムのワンマントルランタンを、クリスマスカラーの赤と緑にしたクリスマスモデル。2モデルあり、ガラス部分に異なるイラストが描かれています。「サンタクロースエディション」は、キャンプテントの上をコールマンのワゴンにプレゼントをいれたサンタさんが空を飛ぶイラスト、「トナカイエディション」は雪だるまとトナカイ、たくさんのプレゼントのイラストが描かれています。

通常ランタンがガソリンランタンなのに対し、クリスマスランタンはガソリンとLEDの2 way仕様。LEDでは、本物の炎を模した不規則な光ながらも、緑や紫に光るイルミネーション要素もあるゆらぎモードを搭載。クリスマスムードが高まりますね。

11月14日（金）から、コールマン公式オンラインショップとコールマン昭島アウトドアヴィレッジ店店頭で予約受付スタート。予定数に達ししだい予約終了なので、欲しい人はカレンダーにアラートかけておきましょう。

また、11月21日から横浜赤レンガ倉庫で開催される「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」にて、このコールマンクリスマスランタンが展示されます。灯りがはいって、イラストが浮かび上がるところ見たいな、かわいいだろうなぁ。

Source: Coleman