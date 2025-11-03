¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Î¥À¡¼¥¹»á¤¬ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°´ÆÆÄ½¢Ç¤¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¤â·ãÎå
¡¡¤µ¤ï¤«¤ß´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÂçºå¥¼¥í¥í¥¯¥Ö¥ë¥º¤Ï3Æü¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Î¥À¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥Þ¥·¥å¶©»á¡Ê36¡Ë¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥À¡¼¥¹¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¡£23Ç¯3·î¤Þ¤Ç11Ç¯´Ö¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤è¡£´èÄ¥¤ì¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ëNPBÁª¼ê¤ÎÇÚ½Ð¤âÌÜÉ¸¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Åê¼êÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡ÈNPB¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÅê¼êÌÜÀþ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¡Ê¤Î¸½¾ì¡Ë¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤äÇ®°Õ¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¥Ö¥ë¥º¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¶¯¤ß¤ò¡Ë1¤Ä2¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤«¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬
¡¡¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ®¸ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥À¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥Þ¥·¥å¶©¡Ê¤¿¤¹¤¯¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£´ØÀ¾¡Ê²¬»³¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¡Ê¼«¿È¤Ï3Âç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¡£3Ç¯½Õ¤Î2²óÀï¤Ç¤ÏÁá¼Â¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¤Èµß±ç¤Ç±äÄ¹15²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¡£06Ç¯½©¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È4½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¡£10Ç¯8·î¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢11Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÄÌ»»2»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ0¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦68¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤äÆ°²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡