タートルよりこっちかも！【GU】40・50代のおしゃれ見え♡「ポロ襟ニット」
秋冬シーズンに向けて、ニットトップスをそろそろ新調したくなるこの頃。今年っぽい1枚を選ぶなら、定番のタートルニットではなく、ポロ襟のニットを選択肢に入れてみませんか？ 【GU（ジーユー）】で見つけた1枚は、暖かそうな起毛素材のパフニットセーター。襟付きデザインがどこか上品で、大人のきれいめカジュアルにぴったりです。
ハンサムと可愛いを両立できるポロニット
【GU】「パフニットポロシャツ」\2,490（税込）
ハンサムな襟付きデザインと、ふんわり優しげなパフニットの素材が絶妙バランスな1枚。きちんと見えしつつも気取りすぎない雰囲気で、カジュアルにもきれいめにも対応できるアイテムです。暖かそうな起毛素材が、秋冬のムードにピッタリとマッチ。ダークブラウン・ナチュラル・ピンク・ブルー・ダークグレーと、豊富なカラバリも魅力の一つです。
ブラウン合わせでこなれた大人コーデに
ブラウンの襟付きニットに、同じくブラウンのジャケットを合わせた今年らしいスタイリング。カラーをそろえることでグッとこなれた印象になり、シンプルでもセンスを感じる大人の着こなしが完成します。ボトムスはブラックで引き締めれば、全体がピリッと締まってメリハリのあるコーデに。地味すぎず、野暮ったくならない絶妙なバランス感が、周囲と差がつくポイントです。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Anne.M