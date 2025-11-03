タートルよりこっちかも！【GU】40・50代のおしゃれ見え♡「ポロ襟ニット」

秋冬シーズンに向けて、ニットトップスをそろそろ新調したくなるこの頃。今年っぽい1枚を選ぶなら、定番のタートルニットではなく、ポロ襟のニットを選択肢に入れてみませんか？ 【GU（ジーユー）】で見つけた1枚は、暖かそうな起毛素材のパフニットセーター。襟付きデザインがどこか上品で、大人のきれいめカジュアルにぴったりです。

ハンサムと可愛いを両立できるポロニット

【GU】「パフニットポロシャツ」\2,490（税込）

ハンサムな襟付きデザインと、ふんわり優しげなパフニットの素材が絶妙バランスな1枚。きちんと見えしつつも気取りすぎない雰囲気で、カジュアルにもきれいめにも対応できるアイテムです。暖かそうな起毛素材が、秋冬のムードにピッタリとマッチ。ダークブラウン・ナチュラル・ピンク・ブルー・ダークグレーと、豊富なカラバリも魅力の一つです。

ブラウン合わせでこなれた大人コーデに

ブラウンの襟付きニットに、同じくブラウンのジャケットを合わせた今年らしいスタイリング。カラーをそろえることでグッとこなれた印象になり、シンプルでもセンスを感じる大人の着こなしが完成します。ボトムスはブラックで引き締めれば、全体がピリッと締まってメリハリのあるコーデに。地味すぎず、野暮ったくならない絶妙なバランス感が、周囲と差がつくポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M