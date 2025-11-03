フィギュアスケーターで女優の本田望結(21)が3日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。街中でビールをあおる姿を投稿した。



【写真】美味しそうにグビッ 推しが世界一に!そりゃこうなります

「今日飲まなくていつ飲むんだ」とつづり、ビル街をバックにグラスに入ったビールをぐいっと飲んでいる写真を公開。本田は米MLBドジャースの山本由伸投手のファンとして知られ、ワールドシリーズ連覇を祝っての一杯とみられる。



気持ちの良い飲みっぷりにファンからは「さすが山本由伸のガチ恋」「山本由伸祭りやもんな」といった声のほか、武井壮も「ドジャース好きやなあ」と反応。一方で、「呑める歳なってるんだ!っておっさんは驚がくしちゃう!」「えっ!もう20歳を超えた!大人になったんですね!」「飲める年なのね!?」「え?待って?家政婦のミタって何年前?」「もうお酒飲む年齢になってたんだ?童顔のままでオッサンの時は止まってました」など、時の流れの速さに驚くコメントも相次いでいた。



本田は21歳を迎えた6月、自身のインスタグラムで「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました!かんぱーーい」などと投稿。お酒が飲めることを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）