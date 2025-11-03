¡Ú¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Û¤¤ç¤¦³«ºÅ¡¡USJ¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¦SUPER EIGHT¡ÄÌë¤Î¥¤¥ë¥ßÅÀÅô¤ËAmBitiousÄÉ²ÃÈ¯É½¡ã¥¿¥¤¥Æ¡õ½Ð±é°ìÍ÷¡ä
¡¡Âçºå¤Î½©¹±Îã¡Ø¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦3Æü»÷³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤éÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¤µ¤é¤ËSUPER EIGHT¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ë¤Ï¡ØÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡Ù³«±ã¼°¡Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢AmBitious¤ÎÅÐ¾ì¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡¡¡Ø¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ù¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¨¥ê¥¢¤Î´ÑÍ÷¤Ï¡¢»öÁ°±þÊç¡£ÅöÆü´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Âçº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÂÓ¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡Ù
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¨¥ê¥¢
»þ´Ö¡§¸á¸å2»þ¡Á4»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¸æÆ²¶Ú Íä²°¶¶¸òº¹ÅÀ¤«¤éËÜÄ®3¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç
¥Ö¡¼¥¹¥¨¥ê¥¢
»þ´Ö¡§ Àµ¸á¡Á¸á¸å4»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¸æÆ²¶Ú ËÜÄ®3¸òº¹ÅÀ¤«¤éÁ¥¾ìÃæ±û3¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç
¢¨±«Å··è¹Ô¡£¤¿¤À¤·¡¢±«Å·¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÉôºÅ¤·¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤Ï³«ºÅ¤òÃæ»ß¡£
¼çºÅ¼Ô¡Ê¸æÆ²¶Ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë
ÂçºåÉÜÃÎ»ö µÈÂ¼ÍÎÊ¸
Âçºå»ÔÄ¹ ²£»³±Ñ¹¬
Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬ Ä»°æ¿®¸ã
´ØÀ¾´ÑËÜÉôÍý»öÄ¹ ¾¾ËÜÀµµÁ¡Ê´ØÀ¾·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¡Ë
½Ð±é¡§
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¹È¤æ¤º¤ë
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×
SUPER EIGHT
MC¡§º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Ê¡ËÜ°¦ºÚ
DJ¡§ÂçÈ´Âî¿Í
OPENING ACT
³«Ëë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡ÊÂçºå·Ý½ÑÂç³Ø ±éÁÕ³Ø²Ê ´É¸¹ÂÇ¥³¡¼¥¹¡Ë
¸á¸å2»þ¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ¼çºÅ¼Ô°§»¢
¸á¸å2»þ10Ê¬¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÆÃÊÌ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¸á¸å2»þ40Ê¬¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¥é¥ó¥¦¥§¥¤
Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¡£
¸á¸å2»þ45Ê¬¡¡2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡¢Âçºå½Ð¿È¤Ç¸µ¡¦ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¹È¤æ¤º¤ë¡¢Æ±¤¸¤¯Âçºå½Ð¿È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬½Ð±é¡£
¸á¸å3»þ10Ê¬¡¡BMX¡¦¥Á¥¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥º SHOW supported by U-POWER
¸æÆ²¶Ú¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊBMX¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥º¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£
¸á¸å3»þ25Ê¬¡¡SUPER EIGHT ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
SUPER EIGHT¤¬¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈäÏª¡£
¸á¸å3»þ50Ê¬¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅù¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£¡ØÂçºå¸÷¤Î¶Â±ã2025¡Ù³«±ã¼°
»þ´Ö¡§¸á¸å5»þ¡Á7»þ
¾ì½ê¡§¸æÆ²¶Ú¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊËÌÉÍ3¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¡Ë
¼çºÅ¼Ô¡§¡ÊÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë
ÂçºåÉÜÃÎ»ö µÈÂ¼ÍÎÊ¸
Âçºå»ÔÄ¹ ²£»³±Ñ¹¬
´ØÀ¾·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹ ¾¾ËÜÀµµÁ ¡Ê´ØÀ¾´Ñ¸÷ËÜÉôÍý»öÄ¹¡Ë
Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬ Ä»°æ¿®¸ã
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
AmBitious¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
MC¡§ÂçÈ´Âî¿Í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
