寺田心、好きなタイプを告白 親友が想像「頼ってくれる子が好きなのかな」
俳優の寺田心（17）が、2日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00〜後10：30）に出演。好きなタイプを明かした。
【番組カット】身長は山崎育三郎超え！抱き着く寺田心
インタビュー出演した寺田の親友は、寺田について「クラスでは一番明るい子。裏では寺田心じゃなくて、人間性が好きっていう女の子がいると思う」と語り、「頼ってくれる子が好きかなと思う」と想像した。
そんな親友の話を受け、寺田は「何もできない人が好み、ポンコツみたいな。何もできませんってい人が好き。甘えるっていうよりは、何でもします」と告白。MCを務める山崎育三郎が「甘えたいときは？」と問うと、寺田は「それはそれで甘えるんじゃないですか」と照れ笑いを浮かべた。
