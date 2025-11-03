来季から広島の投手コーチを務める石井弘寿氏（４８）が３日、マツダスタジアムで就任記者会見を行った。

カープカラーの赤いネクタイを身に付けて会見場に登場した石井氏。報道陣の多さに驚きの表情を浮かべながら席についた。

今季まではヤクルトの投手コーチとしてカープと対峙（たいじ）。「最後の最後まで粘り強いチーム。あとはもちろんベテランもいますけど、若く勢いのある選手が多いチームだなというのは、すごい感じていました」と印象を語った。

広島は今季、３２年ぶりに２桁勝利に到達した投手が不在という窮状に陥り、チーム防御率はリーグ５位の３・２０。投手陣の整備が期待される中、４日からは早速、宮崎の日南市で行われている秋季キャンプに合流する予定。「どういう選手なのかをしっかりと見てたい。コミュニケーションを取って、このキャンプ中に、選手自身を見られたらいいなと思います」と意気込んだ。

石井氏は千葉県出身で東京学館から９５年度ドラフト４位でヤクルトに入団。０２年に最優秀中継ぎ投手に輝き、０４年にはアテネ五輪の日本代表として銅メダルを獲得。抑えとなった０５年には３７セーブを挙げた。現役引退翌年の１２年からはヤクルトの２軍育成コーチに就任し、１７年からは１軍投手コーチも歴任した。