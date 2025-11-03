秋の褒章 多年の功労称える

令和7年秋の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

▽黄綬褒章＝古川明俊（古川農園社長）、松尾政敏（茶友社長）、丸小野光正（福岡大同青果社長）、吉野寅三（吉野製茶代表取締役）▽藍綬褒章＝近藤正樹（元・日本KFCホールディングス社長 元・日本フードサービス協会会長）、郄丸豊（全国水産物卸組合連合会副会長）、武田太郎（日本珈琲貿易会長、全日本コーヒー協会副会長）

財務省関係

▽黄綬褒章＝木田茂樹（ルミエール代表取締役）、海田耀市（カイダ代表取締役）、高橋勝（高橋商店社長）、根路銘修（那覇酒類販売社長）、升本正（升喜代表取締役）、松本敬（地酒や堺松直店主）、山本進彦（山本酒店店主）、吉田忠生（Art Liquor Japan代表取締役）、鈴木政幸（杜氏）▽藍綬褒章＝佐藤一良（鯉川酒造社長、山形県酒造組合会長）、田村源太郎（久米桜酒造社長、鳥取県酒造組合会長）、馬場第一郎（馬場酒造場社長、佐賀県酒造組合会長）、望月正隆（神沢川酒造場社長、静岡県酒造組合会長）、山邑太左衛門（櫻政宗社長、兵庫県酒造組合連合会会長）、渡部謙一（開当男山酒造醸造元、福島県酒造組合会長）、木名瀬好二（千葉県小売酒販組合連合会会長）、三橋敏弘（兵庫県小売酒販組合連合会会長）、手塚清明（元・石川県小売酒販組合連合会会長）、西田孝行（三重県小売酒販組合連合会会長）、星野哲也（静岡県小売酒販組合連合会会長）、松爲教輔（四国卸酒販組合理事長）、山中正一（滋賀県小売酒販組合連合会会長）

厚生労働省関係

▽黄綬褒章＝安藤勝広（三川屋会館本館中華料理長）、梶山浩司（東京綜合食品学園東京製菓学校校長）、川口泰弘（四季遊菜季寄社長）、黄村茂弘（四川料理「御馥」オーナーシェフ）、黒越勇（宮島レ・クロシェフ）、篠原伸明（欧風レストランSHINOHARAオーナーシェフ）、西沢勝治（とも栄菓舗代表取締役）、林雅彦（エルクレアフランス菓子ガトー・ド・ボワオーナーシェフ）、福田和正（湯免企画湯免観光ホテルゆめの郷総料理長）