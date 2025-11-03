愛娘は日本大好き　ド軍お祭り男、34歳外野手の去就注目「FAとして放出される可能性が高い」米報道

キケ・ヘルナンデスはアグレッシブなプレースタイルも魅力の一つ(C)Getty Images

ドジャースは現地11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを延長戦の末に5−4と下し、球団初のWS連覇を成し遂げた。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

勝負の第7戦では先発した大谷翔平が3ランを打たれながら、9回一死からミゲル・ロハスが値千金の同点弾を放つと、第6戦に先発した山本由伸が9回途中から登板。「中0日」のハードな状況から熱投し、2回3分の2を無失点、異例のWS3勝を挙げ、MVPを獲得。日本人選手では松井秀喜氏（ヤンキース）以来の快挙を達成した。

また激闘から一夜明け、すでにチームは来季に向け動き出す。

米大リーグ選手会は現地11月2日、今オフFAとなる137選手を発表。WS連覇を飾ったドジャースでは7選手が公示された。

キケ・ヘルナンデス、マイケル・コンフォート、アンドリュー・ヒーニー、クレイントン・カーショー（引退）、マイケル・コペック、ミゲル・ロハス、カービー・イェイツの7選手。

その中では、ドジャースのイ祭り男ゥ▲哀譽奪轡屬淵廛譟璽好織ぅ襪任眞里蕕譴襦▲ケ・ヘルナンデスの去就にも注目が高まっている。

米メディア『スポーツイラストレイテッド』はドジャースのFA7選手を紹介する記事を掲載。

その中でキケ・ヘルナンデスに関して「ユーティリティ」と紹介。