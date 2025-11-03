９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、親子三世代ショットを公開し話題になっている。

３日までにインスタグラムで「桂子さんが孫に会ったとき奇声を発します ぎひーーぎゃわいいのーーありゃーーーっ」と書き始めると、母・桂子さんと親子三世代ショットをアップ。

「絵日記にも描いたけど 新生児期、昼夜問わずミルクつくる、あげる、おむつ、消毒、などパニックになりませんでしたか？その後消毒マシンやら色々便利アイテムに助けられて少しずつルーティンになってきましたが、、世の中のお母さんたちすごいなぁかっこいいなぁと毎日思います」と自身が描いた絵日記を添えてつづり、「初めて母子同室した夜とか退院した日、これからこれを続けるって衝撃受けましたよね？どんな便利アイテムに助けられたなと思いますか？ＹｏｕＴｕｂｅでルーティンと便利アイテムまとめ撮ろうかと！」と続けた。

この投稿にファンからは「しょこたんが２人いるように見えるけどお母さまなのですね」「この絵日記の３・４コマ、すごーく共感です！」「顔出しの時は気づかなかったですけど…次男くんの口元がしょこたんにそっくり」「絵日記の３，４コマ共感すぎて」「しょこたん 桂子さんと双子みたいだよ」などの声が寄せられている。