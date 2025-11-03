学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で３位だった青学大が熱戦から一夜明けた３日、東京・町田市の選手寮でチームミーティングを行った。全日本大学駅伝の反省と分析を行い、その上で、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）で３連覇に向けてチームは改めて結束した。

伊勢路の戦いを３位で終えてから約２０時間後。この日、午前９時から始まった青学大駅伝チームのミーティングは、リアルであり、ガチンコだった。テレビのバラエティー番組などで見せる姿とは真逆。「昨日の反省と未来に向けて話し合いましょう」と原晋監督（５８）の一言からミーティングが始まった。

指揮官は全日本大学駅伝の全体の評価をした上で全８区間を分析。エース区間の７区で区間新記録をマークしたエースで主将の黒田朝日（４年）ら出場した８選手は伊勢路の感想、箱根駅伝に向けた抱負などをチームメートの前で語った。

各選手の言葉と原監督の所感は、主に以下の通り。

１区・椙山一颯（いぶき、１年）＝区間１２位、先頭と８秒差＝「２区の荒巻さんに、先頭集団につかない、という判断を選ばせてしまったのは自分の責任です。自信を持って臨むことはできましたが、その割には１００％の力を発揮できませんでした。箱根駅伝に向けて、今日から、また、頑張ります」

原監督「１年生らしく元気いっぱいに走った。ただ（先頭に出る）すべての選手に反応してしまい、最後に脚が残っていなかった。１区は区間順位ではなく、ライバル校とのタイム差が重要なので、先頭と８秒差は合格点。１年生ながらよく走った」

２区・荒巻朋熈（４年）＝区間１０位、通過順位１０位＝「悔しさが残るレースになりました。たられば、になりますが、もっと、前半から突っ込めばよかった。もっと強くなって自信を持って走れるようになりたい。箱根駅伝では（黒田）朝日ひとりに頼らず、チームみんなで勝てるように頑張りましょう」

原監督「１年以上、駅伝を経験していなかったことで自信のなさが出ていまった。先頭と８秒差なら、突っ込んで先頭集団についてもよかった。ただ、最低限の走りはできていた」

３区・宇田川瞬矢（４年）＝区間７位、通過順位７位＝「いいペースで走れていると思っていましたが、先頭とは離されてしまいました。最後の箱根駅伝は何が何でも走りたい。やることをすべてやって、必ず勝てるように頑張りましょう」

４区・塩出翔太（４年）＝区間７位、通過順位７位＝「ゲームチェンジャーの役割が全くできませんでした。箱根駅伝では相性がいいので（８区で２年連続区間賞）挽回します」

原監督「１区では８秒だった先頭との差が３、４区で１分以上に開いてしまった。チーム全体で考えなければならない」

５区・佐藤有一（４年）＝区間４位、通過順位７位＝「区間４位ですが、区間賞（駒大・伊藤蒼唯）とは１分半以上も負けてしまいました。悔しかったです。３大駅伝に初出場して力不足を感じました。箱根駅伝では悔いが残らないようにやっていきます」

原監督「区間賞と区間２位が１分半くらい（１分２５秒）も違う。そんな区間は他にはありません。駒大は５区にエース級を配置できた。選手層が厚いということ。５区だけではなく、トータルで考えなければならない」

６区・飯田翔大（２年）＝区間賞、通過順位５位＝「それなりにいい走りはできましたが、前半は守りに入り過ぎてしまったことは課題です。このままでは箱根駅伝３連覇に貢献することは難しいと思います。もっと力をつけて、他校のエースと戦えるようになります」

原監督「出雲駅伝（３区１０位）のリベンジは果たしてくれた。後半、ペースを上げて、駅伝走りができていた」

７区・黒田朝日（４年）＝区間新・区間賞、通過順位２位＝「出雲駅伝（６区）でも区間賞を獲得できましたが、後半は伸びませんでした。今回は後半もペースを上げられた。個人的には、うれしい区間新記録になりました。ただ、チームが勝てなければ全く満足できません。最後の箱根駅伝は勝って終わりたい。チームを底上げして、個人でもチームでも１番の走りができるように頑張りましょう」

原監督「エースがエースの走りをしてくれた」

８区・小河原陽琉（２年）＝区間７位、ゴール順位３位＝「順位を落としてしまいました。突っ込んで入ったつもりですが、中大の溜池（一太）さんに抜かれてしまいました。『溜池さんは格上』という気持ちがあった。他校のエースだから負けていい、ということはありません。勝たなければならない。箱根駅伝では他校のエースと戦います」

原監督「１区はタイム差が仕事だが、アンカーは順位をとることが仕事。一時は国学院大に抜かれて４位になった。４位のままゴースしたら、チームとして、どっちらけになるけど、３位は守った。明日につながる」

原晋監督（５８）は全日本大学駅伝では「朝日にかける大作戦」を発令。「エースの黒田朝日にタスキを渡すまでに、どれだけ踏ん張れるか、が鍵になります。もちろん、黒田朝日ひとりに責任を負わせるわけではなく、全員の走りが大事。それに今大会は朝日新聞社さん、テレビ朝日さんなどが主催です。テレビ朝日で生中継されます。大会そのものを盛り上げたい。名付けて『朝日にかける大作戦』です！」と原監督はレース前日には満面の笑みでリップサービスを連発していたが、レース翌日は、一切、おふさげも笑顔もなし。「黒田朝日は、やはりすごい。チームをトータルで見れば『朝日にかける大作戦』は６０点でしょう。及第点です」と総括した。

学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）は７位。学生３大駅伝では１３年箱根駅伝の８位以来、１２年ぶりに低い順位に終わったが、伊勢路では３位まで巻き返した。

「昨季も全日本大学駅伝３位から箱根駅伝で優勝した。今季も出雲の７位から全日本の３位は評価できます。ホップ、ステップ、ジャンプです」と原監督は真剣な表情のまま話した。

自由時間や食事の際、青学大の選手寮は、明るい雰囲気だが、いざ、ミーティングが始まると、雰囲気が一変し、空気がピリッと引き締まる。そこに、箱根路の王者、青学大の強さが表れていた。